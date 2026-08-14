Evolução do Renegade, Jeep Avenger deve ganhar versão elétrica no Brasil

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O Jeep Avenger mal estreou no mercado brasileiro e a marca já planeja expandir seu catálogo do novo SUV de entrada, abrindo a possibilidade do lançamento de um modelo 100% elétrico.

De acordo com o presidente da Stellantis América do Sul, Herlander Zola, o portfólio do modelo vai aumentar em “um futuro não muito distante”. Conforme o mandatário, além da versão elétrica, uma variante 4x4 ainda é idealizada.

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Confirmação de um modelo elétrico do Jeep Avenger

Durante o evento de lançamento do Avenger, que aconteceu nesta quarta-feira, 12, Zola foi questionado se haveria planos para o lançamento de um modelo elétrico.

“Com certeza. Isso faz parte das nossas discussões. Podemos ter muito em breve. Antes do que muitos imaginam”, afirmou o presidente ao Autoesporte.

Jeep Avenger - Foto: Divulgação | Jeep

Modelo 100% elétrico já existe no exterior

Vale ressaltar que um modelo 100% elétrico do Jeep Avenger já existe no exterior e traz o mesmo conjunto de motorização do Peugeot e-2008 vendido no Brasil.

Ele leva um motor dianteiro de 156 cv e 26,5 kgfm de torque e um pacote de baterias de 54 kWh, que, na Europa, garante autonomia de até 400 km (ciclo WLTP).

Jeep Avenger - Foto: Divulgação | Jeep

Rival de carros consolidados

Caso a Stellantis decida aderir ao modelo 100% elétrico para o mercado brasileiro, ele seria mais um rival para os compactos chineses, como BYD Dolphin, Geely EX2, GWM Ora 5.

Possíveis novas variantes do Jeep Avenger

Além do modelo elétrico, é possível esperar que a linha cresça com outras variantes com o conjunto mecânico disponível atualmente: motor 1.0 turbo de três cilindros em linha com um sistema híbrido leve de 12 volts.

Jeep Avenger - Foto: Divulgação | Jeep

Versão com tração 4x4 não é descartada

A Stellantis ainda não descartou a possibilidade da produção de um modelo com tração 4x4. Vale ressaltar que, atualmente, o Avenger é o único Jeep à venda no Brasil apenas com tração dianteira.

Porém, no exterior, essa questão é resolvida pela versão híbrida que apresenta a tecnologia 4xe, em que as rodas da frente são movidas por uma máquina elétrica complementar.

No entanto, o motor dianteiro é uma unidade 1.2 turbo que nunca foi oferecida no Brasil.

Sobre essa possibilidade, o vice-presidente de engenharia da Stellantis, Marcio Tonani, afirmou, ao Autoesporte, que existe “capacidade de modularidade” para criar um Avenger 4x4 feito no Brasil, e que, se o mercado demandar, “é possível colocar, e rápido”.

Porém, não está claro como seria a tração 4x4, tendo em vista que um conjunto convencional demandaria a instalação de um cardã e um diferencial para mover as rodas traseiras.