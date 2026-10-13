SUV MÉDIO
Renault Boreal reduz preços de duas versões no Brasil em até R$ 5 mil
Equipado com porta-malas de 586 litros e câmbio de 6 marchas, utilitário esportivo reduz preços
A Renault comunicou à rede de concessionárias a redução dos preços de duas das três versões do SUV Boreal no mercado brasileiro. A mudança atinge a opção intermediária Techno e a topo de linha Iconic.
Novos preços e versões do Renault Boreal
Com o reajuste enviado às lojas, a tabela do utilitário esportivo médio passa a ser a seguinte:
- Renault Boreal Iconic: de R$ 219.990 por R$ 214.990 (redução de R$ 5.000)
- Renault Boreal Techno: de R$ 204.990 por R$ 201.990 (redução de R$ 3.000)
- Renault Boreal Evolution: mantido em R$ 182.990
Com a atualização, a versão Iconic aproxima o valor do Honda HR-V Touring, anunciado por R$ 214.000.
A opção Techno passa a disputar faixa de preço próxima ao Hyundai Creta nas configurações Ultimate (R$ 201.590) e N Line (R$ 206.990).
Emplacamentos do modelo no mercado nacional
Segundo dados da Fenabrave acumulados de janeiro a setembro, o Boreal somou 8.155 unidades emplacadas, ocupando a 32ª posição na categoria de SUVs.
Em agosto e setembro, o volume de vendas registrado foi de 624 e 522 unidades, respectivamente.
Ficha técnica do Renault Boreal
As três configurações disponíveis compartilham as mesmas especificações mecânicas e de dimensão:
- Motor: 1.3 turbo flex de 4 cilindros, com 170 cv de potência a 5.500 rpm e 27,5 kgfm de torque a 1.600 rpm
- Câmbio: automatizado de dupla embreagem de 6 marchas, com tração dianteira
- Dimensões: 4,56 m de comprimento, 2,70 m de entre-eixos, 1,84 m de largura e 1,65 m de altura
- Capacidade do porta-malas: 586 litros
- Consumo urbano: 7,8 km/l com etanol e 11,2 km/l com gasolina
- Consumo rodoviário: 9,4 km/l com etanol e 13,6 km/l com gasolina