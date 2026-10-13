Renault Boreal reduz preços de duas versões no Brasil em até R$ 5 mil

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A Renault comunicou à rede de concessionárias a redução dos preços de duas das três versões do SUV Boreal no mercado brasileiro. A mudança atinge a opção intermediária Techno e a topo de linha Iconic.

Novos preços e versões do Renault Boreal

Traseira Renault Boreal - Foto: Divulgação Renault

Com o reajuste enviado às lojas, a tabela do utilitário esportivo médio passa a ser a seguinte:

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Renault Boreal Iconic : de R$ 219.990 por R$ 214.990 (redução de R$ 5.000)

: de R$ 219.990 por R$ 214.990 (redução de R$ 5.000) Renault Boreal Techno : de R$ 204.990 por R$ 201.990 (redução de R$ 3.000)

: de R$ 204.990 por R$ 201.990 (redução de R$ 3.000) Renault Boreal Evolution : mantido em R$ 182.990

Com a atualização, a versão Iconic aproxima o valor do Honda HR-V Touring, anunciado por R$ 214.000.

A opção Techno passa a disputar faixa de preço próxima ao Hyundai Creta nas configurações Ultimate (R$ 201.590) e N Line (R$ 206.990).

Emplacamentos do modelo no mercado nacional

Segundo dados da Fenabrave acumulados de janeiro a setembro, o Boreal somou 8.155 unidades emplacadas, ocupando a 32ª posição na categoria de SUVs.

Em agosto e setembro, o volume de vendas registrado foi de 624 e 522 unidades, respectivamente.

Ficha técnica do Renault Boreal

Interior Renault Boreal - Foto: Divulgação Renault

As três configurações disponíveis compartilham as mesmas especificações mecânicas e de dimensão: