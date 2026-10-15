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LONGITUDE NIGHT EAGLE

Jeep lança Compass híbrido com 6 marchas e 176 cv de potência

SUV traz sistema elétrico de 48V na versão Longitude, reduz consumo e tem desconto no IPVA

Jair Mendonça Jr
Por
Projeção do Jeep Compass híbrido 2027
Projeção do Jeep Compass híbrido 2027 - Foto: Projeção A TARDE Autos

A linha 2027 do Jeep Compass passa a contar com o sistema híbrido leve (MHEV) de 48 Volts associado ao motor 1.3 Turbo flex na versão Longitude Night Eagle. O preço sugerido de lançamento para esta opão é de R$ 206.990.

Motorização e consumo do Compass MHEV 2027

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O motor 1.3 Turbo Flex mantém os números de rendimento com o auxílio do sistema elétrico de 48 Volts:

  • Potência: 176 cv
  • Torque: 27,5 kgfm
  • Transmissão: Automática de 6 marchas
  • Aceleração (0 a 100 km/h): 9,8 segundos
  • Consumo: Redução de até 11% no consumo de combustível em comparação com a configuração exclusivamente a combustão.

Equipamentos da versão Longitude Night Eagle

O modelo híbrido leve traz conjunto de itens focado em tecnologia e conforto

  • Rodas de liga leve de 19 polegadas com acabamento escurecido
  • Faróis e lanternas Full LED
  • Quadro de instrumentos digital de 10,25 polegadas
  • Central multimídia de 10,1 polegadas com espelhamento sem fio
  • Carregador de celular por indução e ar-condicionado dual zone
  • Sistemas de assistência à condução (ADAS): Piloto automático adaptativo (ACC), assistente de permanência em faixa, frenagem autônoma de emergência e reconhecimento de placas
  • Opcionais: Teto solar panorâmico por R$ 10.000.

Vantagens fiscais e isenção de rodízio

A adoção da motorização MHEV garante benefícios em diferentes estados e municípios

  • Bahia: Alíquota reduzida de IPVA para 1,5% para veículos híbridos.
  • Isenção de 100% no IPVA: Distrito Federal, Amapá, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Alagoas.
  • Descontos parciais no IPVA: Rio de Janeiro (62,5%) e Maranhão (16,7%).
  • São Paulo (SP): Isenção do rodízio municipal de veículos.

Versão de entrada: Jeep Compass Sport 2027

A opção de entrada da gama mantém o motor flex sem eletrificação e parte de R$ 174.990.

  • Itens de série agregados: Quadro de instrumentos de 10,25 polegadas, bancos em vinil premium, rodas diamantadas de 18 polegadas e ar-condicionado dual zone.

Pacotes opcionais

  • Pack Tech (R$ 18.000): Adiciona o pacote de assistências ADAS, central multimídia de 10,1 polegadas e aletas no volante.
  • Pack Premium (R$ 28.000): Agrupa os itens do Pack Tech e acrescenta teto solar elétrico panorâmico.

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