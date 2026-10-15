LONGITUDE NIGHT EAGLE
Jeep lança Compass híbrido com 6 marchas e 176 cv de potência
SUV traz sistema elétrico de 48V na versão Longitude, reduz consumo e tem desconto no IPVA
A linha 2027 do Jeep Compass passa a contar com o sistema híbrido leve (MHEV) de 48 Volts associado ao motor 1.3 Turbo flex na versão Longitude Night Eagle. O preço sugerido de lançamento para esta opão é de R$ 206.990.
Motorização e consumo do Compass MHEV 2027
O motor 1.3 Turbo Flex mantém os números de rendimento com o auxílio do sistema elétrico de 48 Volts:
- Potência: 176 cv
- Torque: 27,5 kgfm
- Transmissão: Automática de 6 marchas
- Aceleração (0 a 100 km/h): 9,8 segundos
- Consumo: Redução de até 11% no consumo de combustível em comparação com a configuração exclusivamente a combustão.
Equipamentos da versão Longitude Night Eagle
O modelo híbrido leve traz conjunto de itens focado em tecnologia e conforto
- Rodas de liga leve de 19 polegadas com acabamento escurecido
- Faróis e lanternas Full LED
- Quadro de instrumentos digital de 10,25 polegadas
- Central multimídia de 10,1 polegadas com espelhamento sem fio
- Carregador de celular por indução e ar-condicionado dual zone
- Sistemas de assistência à condução (ADAS): Piloto automático adaptativo (ACC), assistente de permanência em faixa, frenagem autônoma de emergência e reconhecimento de placas
- Opcionais: Teto solar panorâmico por R$ 10.000.
Vantagens fiscais e isenção de rodízio
A adoção da motorização MHEV garante benefícios em diferentes estados e municípios
- Bahia: Alíquota reduzida de IPVA para 1,5% para veículos híbridos.
- Isenção de 100% no IPVA: Distrito Federal, Amapá, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Alagoas.
- Descontos parciais no IPVA: Rio de Janeiro (62,5%) e Maranhão (16,7%).
- São Paulo (SP): Isenção do rodízio municipal de veículos.
Versão de entrada: Jeep Compass Sport 2027
A opção de entrada da gama mantém o motor flex sem eletrificação e parte de R$ 174.990.
- Itens de série agregados: Quadro de instrumentos de 10,25 polegadas, bancos em vinil premium, rodas diamantadas de 18 polegadas e ar-condicionado dual zone.
Pacotes opcionais
- Pack Tech (R$ 18.000): Adiciona o pacote de assistências ADAS, central multimídia de 10,1 polegadas e aletas no volante.
- Pack Premium (R$ 28.000): Agrupa os itens do Pack Tech e acrescenta teto solar elétrico panorâmico.