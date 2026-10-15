Jeep lança Compass híbrido com 6 marchas e 176 cv de potência

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

A linha 2027 do Jeep Compass passa a contar com o sistema híbrido leve (MHEV) de 48 Volts associado ao motor 1.3 Turbo flex na versão Longitude Night Eagle. O preço sugerido de lançamento para esta opão é de R$ 206.990.

Motorização e consumo do Compass MHEV 2027

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O motor 1.3 Turbo Flex mantém os números de rendimento com o auxílio do sistema elétrico de 48 Volts:

Potência : 176 cv

: 176 cv Torque : 27,5 kgfm

: 27,5 kgfm Transmissão : Automática de 6 marchas

: Automática de 6 marchas Aceleração (0 a 100 km/h) : 9,8 segundos

: 9,8 segundos Consumo : Redução de até 11% no consumo de combustível em comparação com a configuração exclusivamente a combustão.

Equipamentos da versão Longitude Night Eagle

O modelo híbrido leve traz conjunto de itens focado em tecnologia e conforto

Rodas de liga leve de 19 polegadas com acabamento escurecido

Faróis e lanternas Full LED

Quadro de instrumentos digital de 10,25 polegadas

Central multimídia de 10,1 polegadas com espelhamento sem fio

Carregador de celular por indução e ar-condicionado dual zone

Sistemas de assistência à condução (ADAS): Piloto automático adaptativo (ACC), assistente de permanência em faixa, frenagem autônoma de emergência e reconhecimento de placas

Opcionais: Teto solar panorâmico por R$ 10.000.

Vantagens fiscais e isenção de rodízio

A adoção da motorização MHEV garante benefícios em diferentes estados e municípios

Bahia : Alíquota reduzida de IPVA para 1,5% para veículos híbridos.

: Alíquota reduzida de IPVA para 1,5% para veículos híbridos. Isenção de 100% no IPVA : Distrito Federal, Amapá, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Alagoas.

: Distrito Federal, Amapá, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Alagoas. Descontos parciais no IPVA : Rio de Janeiro (62,5%) e Maranhão (16,7%).

: Rio de Janeiro (62,5%) e Maranhão (16,7%). São Paulo (SP) : Isenção do rodízio municipal de veículos.

Versão de entrada: Jeep Compass Sport 2027

A opção de entrada da gama mantém o motor flex sem eletrificação e parte de R$ 174.990.

Itens de série agregados : Quadro de instrumentos de 10,25 polegadas, bancos em vinil premium, rodas diamantadas de 18 polegadas e ar-condicionado dual zone.

Pacotes opcionais