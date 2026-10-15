PICAPE COROLLA
Toyota prepara picape híbrida flex 4x4 no Brasil para brigar com a Toro
Veículo contará com motor recarregável na tomada, tração integral E-Four e potência acima de 200 cv
A Toyota trabalha no desenvolvimento de um veículo (tratado como "picape Corolla") com estrutura monobloco, posicionada entre os lançamentos mais aguardados para o mercado sul-americano.
O modelo tem previsão de lançamento até o fim de 2027 e será produzido no complexo industrial da marca em Sorocaba, no interior de São Paulo.
Plataforma e estrutura de produção
O novo veículo é construído sobre a arquitetura TNGA-C, a mesma base estrutural utilizada no sedã Corolla e no SUV Corolla Cross. A nacionalização da picape faz parte do plano de investimento de R$ 11 bilhões anunciado pela montadora para o mercado brasileiro.
Motorização híbrida plug-in e tração 4x4
- Conjunto mecânico: Sistema híbrido plug-in (PHEV) recarregável em tomadas externas.
- Combustível: Tecnologia flex, compatível com etanol e gasolina.
- Tração integral: Sistema E-Four com motor elétrico dedicado ao eixo traseiro, dispensando o uso de eixo cardã mecânico.
- Potência: Estimativa superior a 200 cv na configuração topo de linha.
Posicionamento de mercado e concorrência
O modelo entrará na categoria de picapes intermediárias (C-Pickups) para rivalizar diretamente com a Fiat Toro, que se consolida como a principal concorrente a ser batida no segmento. O projeto também disputará mercado com:
- Fiat Toro (principal rival)
- Ram Rampage
- Renault Niagara
Dimensões e testes de rodagem
Unidades camufladas realizam testes de validação rodoviária em estradas paulistas. O veículo possui cabine dupla de quatro portas e capacidade de carga útil estimada entre 600 kg e 700 kg na caçamba.