Nova Ram com edição limitada estreia no Brasil com motor flex e diesel

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A Ram lançou a Rampage Rebel Ignition no mercado brasileiro com uma tiragem limitada de 400 unidades numeradas. O modelo oferece duas opções de motorização na mesma configuração: um propulsor a combustão flexível e outro movido a diesel.

A versão equipada com o motor 2.0 Hurricane 4 turbo flex custa R$ 250.990. Este conjunto propulsor desenvolve 272 cv de potência e 40,8 kgfm de torque, utilizando gasolina ou etanol.

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Potência e configurações

Ram Rampage Rebel Ignition - Foto: Divulgação RAM

Segundo os dados de desempenho, a aceleração de zero a 100 km/h ocorre em 7,1 segundos, com velocidade máxima de 210 km/h.

A variante com o motor 2.2 turbodiesel é comercializada por R$ 270.990. Esta opção entrega 200 cv de potência e 45,9 kgfm de torque.

Ambas as configurações utilizam transmissão automática de nove marchas e sistema de tração integral 4x4 com opção de reduzida.

Assessórios e opções de cores

O projeto visual da série especial apresenta pintura metálica na cor Azul Pacific, teto e retrovisores na cor preta, adesivos exclusivos e rodas de 17 polegadas com pneus Pirelli Scorpion All Terrain Plus. O modelo também inclui acessório Rambar de fábrica.

Interior Ram Rampage Rebel Ignition - Foto: Divulgação RAM

No interior, a cabine conta com bancos revestidos em couro e suede, além de acabamento com detalhes em azul. O painel de instrumentos digital possui tela de 10,3 polegadas e a central multimídia apresenta tela de 12,3 polegadas.

Os assentos dianteiros dispõem de ajustes elétricos e sistema de memória de posição.

Pacote de segurança

O pacote de segurança inclui sete airbags, controle de cruzeiro adaptativo com função Stop & Go, assistente de centralização em faixa, frenagem autônoma de emergência, monitoramento de ponto cego e alerta de tráfego cruzado na traseira.

Cada exemplar recebe uma placa identificadora fixada no painel com o número de produção da série limitada.