Geely lançará EX5 2027 com 333 cavalos e tração traseira

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A montadora chinesa Geely anunciou a atualização do SUV elétrico EX5 para o ano modelo 2027. O lançamento oficial ocorre em 21 de setembro na China.

A principal mudança está na substituição do motor dianteiro por um propulsor traseiro de 245 kW, equivalente a 333 cv de potência.

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O modelo anterior comercializado internacionalmente entregava 218 cv com tração dianteira. Com a nova configuração de tração traseira, a fabricante altera a dinâmica de condução do veículo e a distribuição de peso.

Alterações estruturais e mecânicas

Geely EX5 2027 - Foto: Divulgação Geely

A mudança na arquitetura mecânica liberou espaço na parte dianteira da carroceria.

O veículo passa a contar com um compartimento de carga sob o capô, conhecido como frunk, com capacidade para até 50 kg para armazenamento de cabos de recarga e pequenos volumes.

No aspecto visual, o SUV mantém as linhas gerais da geração atual, incluindo faróis estreitos e grade frontal fechada.

As modificações externas concentram-se em ajustes nos para-choques e na adoção de maçanetas com desenho convencional.

As dimensões continuam inalteradas, com 4,62 metros de comprimento e 2,75 metros de distância entre-eixos.

Mercado e comercialização

Interior Geely EX5 2027 - Foto: Divulgação Geely

A fabricante ainda não divulgou dados técnicos complementares, como capacidade da bateria, autonomia total, torque ou tempo de aceleração de zero a cem quilômetros por hora.

Esses números devem ser revelados durante o evento de lançamento na China.

No mercado brasileiro, a linha atual do Geely EX5 é oferecida nas versões Pro e Max com motor dianteiro de 218 cv e autonomia de 389 km pelo padrão do Inmetro, além da variante híbrida plug-in EX5 EM-i.

A montadora não confirmou a importação da nova configuração de 333 cv para o Brasil até o momento.