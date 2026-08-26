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Move Brasil: modelos da BYD são incluídos no programa de financiamento

Programa oferece condições especiais de financiamento para taxistas e motoristas de aplicativos

Gustavo Nascimento
Por
Carro da BYD no Centro Histórico de Salvador
Carro da BYD no Centro Histórico de Salvador - Foto: Divulgação | BYD

Quatro novos modelos da BYD serão incluídos no programa Move Brasil, que oferece condições especiais de financiamento para taxistas e motoristas de aplicativos. A decisão foi aprovada pelo governo federal nesta quarta-feira, 26.

Tratam-se dos modelos King, Song Pro, Song Pro Flex e Atto 2.

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Os veículos ainda não constam na lista oficial de bens financiáveis do programa, elaborada pelo Ministério do Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic).

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A BYD diz que o King GS, modelo híbrido, poderá ser adquirido por R$ 129.890, já com os descontos do Move Brasil, enquanto o preço sugerido no varejo é de R$ 166.990. A BYD não chegou a divulgar os valores com descontos dos demais veículos.

“A chegada do King ao Move Brasil dá ainda mais força ao programa ao incluir um carro que já está entre os preferidos de motoristas de aplicativo e taxistas no país e que vem ganhando espaço pela combinação de tecnologia, conforto e economia”, diz Alexandre Baldy, vice-presidente sênior da BYD Brasil, em comunicado.

Aumento do teto de financiamento

Além da inclusão dos modelos da BYD, uma portaria do Mdic e do Ministério da Fazenda publicada na última quarta-feira, 19, elevou o teto do financiamento de R$ 150 mil para R$ 200 mil, de forma que mais montadoras devem confirmar a inclusão de veículos no programa.

O Move Brasil tem taxa de juros fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) em 12,6% ao ano para homens e 11,5% para mulheres. No mercado, a taxa média para financiamento de automóveis é de 28% ao ano, segundo informações monitoradas pelo governo.

Como conseguir o financiamento?

O programa está disponível para taxistas e motoristas de aplicativos com cadastro ativo há pelo menos um ano e, no mínimo, cem corridas no período na plataforma.

O veículo precisa ser de montadora habilitada no programa Mover (Volks, Fiat, Renault, GM, Honda, Hyundai, Nissan, Peugeot, Toyota, BMW, BYD e GWM), além de ser enquadrado como sustentável, ser flex, híbrido ou híbrido a etanol.

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byd Move Brasil Taxistas

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