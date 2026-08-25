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Novo Honda City 2027 já tem data definida para chegar ao Brasil; confira
Linha será lançada com novo desenho externo e tecnologias inovadoras
O novo Honda City 2027, que já foi apresentado com mudanças visuais, novos itens de tecnologia e configuração de motor híbrida, na Índia, mas já deve estar de malas prontas para entrar no mercado brasileiro.
A linha 2027 do modelo deve chegar ao mercado brasileiro entre os meses de outubro e novembro do seu respectivo ano, conforme apontou o Autoesporte.
No lançamento, as concessionárias foram avisadas para preparar o lançamento das versões hatch e sedã simultaneamente.
Possíveis preços do novo City 2027
Ainda não foram definidos os preços dos modelos na versão de 2027, porém, atualmente o Honda City hatch custa entre R$ 117.500 e R$ 155.300. O sedã tem a mesma tabela de partida, porém chega aos R$ 153.200 na opção mais cara.
Conjunto de motor
Mesmo com o preço do Honda City 2027 ainda sendo um mistério, o modelo deve manter o conjunto mecânico.
Continuando com o motor 1.5 aspirado com injeção direta, que entrega 126 cv de potência e 15,8 kgfm de torque. A transmissão também seguirá sendo automática do tipo CVT com sete marchas simuladas.
Variante híbrida revelada
Vale ressaltar que, ao ser revelado na Índia, o City 2027 revelou uma variação híbrida que combina dois motores elétricos e a combustão, gerando 126 cavalos de potência e 25,8 kgfm de torque.
Dados oficiais da montadora confirmam que o consumo do modelo seria de 27,26 km/l.
Tal conjunto pode chegar ao Brasil, mas apenas em 2028, estreando na nova geração do HR-V.
Veja o que vai mudar no City 2027
Mesmo se a motorização híbrida não chegar ao Brasil, o novo Honda City 2027 não vai entrar no mercado o modelo chegará ao mercado brasileiro com modificações visuais.
As modificações de design concentram-se na parte frontal, com uma grade frontal redesenhada, faróis de LED afilados, novas luzes diurnas e para-choques com tomadas de ar ampliadas.
Modelo também vai ficar mais tecnológico
Além da renovação visual, o City ainda vai apresentar uma renovação para o setor tecnológico, com destaque para a central multimídia com tela de 10,1 polegadas.
O pacote de tecnologias novas ainda apresentam o Adas nível 2 com recursos autônomos como frenagem automática de emergência e controle de cruzeiro adaptativo.