Novo Honda City 2027 já tem data definida para chegar ao Brasil; confira

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O novo Honda City 2027, que já foi apresentado com mudanças visuais, novos itens de tecnologia e configuração de motor híbrida, na Índia, mas já deve estar de malas prontas para entrar no mercado brasileiro.

A linha 2027 do modelo deve chegar ao mercado brasileiro entre os meses de outubro e novembro do seu respectivo ano, conforme apontou o Autoesporte.

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No lançamento, as concessionárias foram avisadas para preparar o lançamento das versões hatch e sedã simultaneamente.

Possíveis preços do novo City 2027

Ainda não foram definidos os preços dos modelos na versão de 2027, porém, atualmente o Honda City hatch custa entre R$ 117.500 e R$ 155.300. O sedã tem a mesma tabela de partida, porém chega aos R$ 153.200 na opção mais cara.

Honda Civic versão Touring 1.5 Turbo - Foto: Divugação Honda

Conjunto de motor

Mesmo com o preço do Honda City 2027 ainda sendo um mistério, o modelo deve manter o conjunto mecânico.

Continuando com o motor 1.5 aspirado com injeção direta, que entrega 126 cv de potência e 15,8 kgfm de torque. A transmissão também seguirá sendo automática do tipo CVT com sete marchas simuladas.

Variante híbrida revelada

Vale ressaltar que, ao ser revelado na Índia, o City 2027 revelou uma variação híbrida que combina dois motores elétricos e a combustão, gerando 126 cavalos de potência e 25,8 kgfm de torque.

Dados oficiais da montadora confirmam que o consumo do modelo seria de 27,26 km/l.

Tal conjunto pode chegar ao Brasil, mas apenas em 2028, estreando na nova geração do HR-V.

Honda City 2027 - Foto: Divulgação | Honda

Veja o que vai mudar no City 2027

Mesmo se a motorização híbrida não chegar ao Brasil, o novo Honda City 2027 não vai entrar no mercado o modelo chegará ao mercado brasileiro com modificações visuais.

As modificações de design concentram-se na parte frontal, com uma grade frontal redesenhada, faróis de LED afilados, novas luzes diurnas e para-choques com tomadas de ar ampliadas.

Modelo também vai ficar mais tecnológico

Além da renovação visual, o City ainda vai apresentar uma renovação para o setor tecnológico, com destaque para a central multimídia com tela de 10,1 polegadas.

Honda City 2027 - Foto: Divulgação | Honda

O pacote de tecnologias novas ainda apresentam o Adas nível 2 com recursos autônomos como frenagem automática de emergência e controle de cruzeiro adaptativo.