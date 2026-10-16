Royal Enfield Classic 650 chega ao Brasil por menos de R$ 50 mil com frete

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A Royal Enfield anunciou a chegada da Classic 650 Hypershift 125th Anniversary Edition ao mercado brasileiro. A série especial celebra os 125 anos da fabricante e tem preço fixado em R$ 49.990, valor que contempla o frete até a concessionária indicada. A produção mundial é restrita a 625 unidades, sendo 75 exemplares destinados ao Brasil.

Mudar de cor conforme a iluminação é o principal diferencial

Royal Enfield Classic 650 - Foto: Divulgação

O elemento central da edição comemorativa é a pintura Hypershift. A tecnologia de pigmentação faz o tanque e as carenagens alternarem tons de vermelho, verde e dourado conforme a incidência da luz solar ou artificial.

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A paleta utiliza como base uma tonalidade de latão, criada em referência aos primeiros veículos produzidos pela empresa em 1901.

Versão recebe modificações em componentes estéticos

Assento : revestimento em couro.

: revestimento em couro. Motor : bloco com acabamento em pintura preto brilhante.

Rodas e escapamento: aros e ponteiras com acabamento em preto fosco

Royal Enfield Classic 650 - Foto: Divulgação

Conjunto mecânico permanece sem alterações

Apesar do reajuste de R$ 15,5 mil em relação à versão de entrada da Classic 650 (comercializada por R$ 34.490), o conjunto mecânico da motocicleta segue rigorosamente o mesmo do modelo de série:

Motor : bicilíndrico paralelo de 648 cm³ com refrigeração a ar e óleo.

: bicilíndrico paralelo de 648 cm³ com refrigeração a ar e óleo. Potência máxima : 47 cv a 7.250 rpm.

: 47 cv a 7.250 rpm. Torque máximo : 5,33 kgfm a 5.650 rpm.

: 5,33 kgfm a 5.650 rpm. Transmissão : câmbio manual de 6 marchas com embreagem deslizante e assistida.

: câmbio manual de 6 marchas com embreagem deslizante e assistida. Chassi : estrutura tubular em aço derivada da plataforma 650 Twin.

: estrutura tubular em aço derivada da plataforma 650 Twin. Peso : 243 kg em ordem de marcha

Processo de reserva e prazos no Brasil

A comercialização das 75 unidades brasileiras ocorre em duas etapas pelo site oficial da fabricante: