HYPERSHIFT
Royal Enfield Classic 650 chega ao Brasil por menos de R$ 50 mil com frete
Edição limitada de 125 anos traz pintura que muda de cor e cota de apenas 75 unidades no país
A Royal Enfield anunciou a chegada da Classic 650 Hypershift 125th Anniversary Edition ao mercado brasileiro. A série especial celebra os 125 anos da fabricante e tem preço fixado em R$ 49.990, valor que contempla o frete até a concessionária indicada. A produção mundial é restrita a 625 unidades, sendo 75 exemplares destinados ao Brasil.
Mudar de cor conforme a iluminação é o principal diferencial
O elemento central da edição comemorativa é a pintura Hypershift. A tecnologia de pigmentação faz o tanque e as carenagens alternarem tons de vermelho, verde e dourado conforme a incidência da luz solar ou artificial.
A paleta utiliza como base uma tonalidade de latão, criada em referência aos primeiros veículos produzidos pela empresa em 1901.
Versão recebe modificações em componentes estéticos
- Assento: revestimento em couro.
- Motor: bloco com acabamento em pintura preto brilhante.
Rodas e escapamento: aros e ponteiras com acabamento em preto fosco
Conjunto mecânico permanece sem alterações
Apesar do reajuste de R$ 15,5 mil em relação à versão de entrada da Classic 650 (comercializada por R$ 34.490), o conjunto mecânico da motocicleta segue rigorosamente o mesmo do modelo de série:
- Motor: bicilíndrico paralelo de 648 cm³ com refrigeração a ar e óleo.
- Potência máxima: 47 cv a 7.250 rpm.
- Torque máximo: 5,33 kgfm a 5.650 rpm.
- Transmissão: câmbio manual de 6 marchas com embreagem deslizante e assistida.
- Chassi: estrutura tubular em aço derivada da plataforma 650 Twin.
- Peso: 243 kg em ordem de marcha
Processo de reserva e prazos no Brasil
A comercialização das 75 unidades brasileiras ocorre em duas etapas pelo site oficial da fabricante:
- Inscrição prévia: abertura em 16 de outubro de 2026, às 5h30. O cadastro registra o interesse do consumidor, mas não garante a reserva do veículo.
- Pré-reserva oficial: liberação do lote em 26 de outubro de 2026, às 12h. A ordem de confirmação no sistema determinará os compradores contemplados.