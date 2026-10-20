Jeep Compass 2027 estreia novo motor híbrido econômico e mais; veja preços

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A Jeep apresentou, nesta segunda-feira, 19, a nova linha 2027 do Compass, o líder de vendas entre os SUVs médios, com diversas inovações, incluindo um motor híbrido e mais econômico.

Vale relembrar que o Jeep Compass é líder de mercado entre os SUVs médios nos últimos nove anos e também no acumulado de 2026, sendo o único da sua categoria com mais de 35 mil emplacamentos esse ano.

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Veja o que muda no Jeep Compass 2027

Para a nova linha do Jeep Compass, a montadora investiu em uma mudança significativa na motorização, com a chegada de um propulsor híbrido e mais econômico.

De acordo com a Stellantis, grupo responsável pela Jeep, os modelos selecionados para receberem o motor MHEV para o Compass 2027 foram Night Eagle e Blackwawk.

Jeep Compass Night Eagle - Foto: Divulgação | Jeep

Mesmo com a evolução tecnológica, os preços seguem os mesmos da linha 2026.

Jeep Compass Sport 1.3 T270 2027 - R$ 174.990

1.3 T270 2027 - Jeep Compass Longitude 1.3 T270 2027 - R$ 199.990

1.3 T270 2027 - Jeep Compass Night Eagle 1.3 T270 MHEV 2027 - R$ 206.990

1.3 T270 MHEV 2027 - Jeep Compass Série S 1.3 T270 MHEV 2027 - R$ 233.990

1.3 T270 MHEV 2027 - J eep Compass Blackhawk 2.0 Hurricane 2027 - R$ 278.990

Além do conjunto híbrido, o Jeep Compass 2027 também recebeu novas rodas, a cor inédita Slash Gold e acabamento premium feito de suede.

Jeep Compass 2027: veja motor e consumo

A atualização no conjunto motor do Jeep Compass não altera os resultados extraídos pelo motor 1.3 turbo flex T270 de quatro cilindros, que segue oferecendo 176 cv de potência e 27,5 kgfm de torque tanto com gasolina quanto com etanol.

Agora, há um pequeno motor elétrico de 16 cv e 6,6 kgfm, alimentado por bateria de íons de lítio de 0,9 kWh alocada sob o banco do motorista.

Jeep Compass S - Foto: Divulgação | Jeep

Apesar de ajudar na partida a frio e em momentos pontuais, o motor elétrico nunca traciona as rodas sozinho, além de não mudar os dados de potência e torque.

Ainda assim, de acordo com o Inmetro, o Compass MHEV faz:

Na cidade: 11,2 km/l com gasolina e 8 km/l com etanol;

e Na estrada: 11,8 km/l com gasolina e 8,7 km/l com etanol.

Apesar das mudanças, as versões Sport e Longitude não receberam o conjunto híbrido, por isso, conforme a Jeep, são menos econômicas no ciclo urbano, embora igualem ou até superem os dados das opções eletrificadas nas rodovias.

Nelas, o consumo é de 10,1 km/l na cidade e 12,1 km/l na estrada com gasolina; e de 7,3 km/l na cidade e 8,6 km/l na estrada com etanol.

Jeep Compass Sport - Foto: Divulgação | Jeep

Já o Compass Blackhawk é o único com o motor 2.0 turbo flex de quatro cilindros da família Hurricane, com 272 cv e 40,8 kgfm, além do câmbio automático de nove marchas e tração 4x4.

Neste caso, o SUV faz 8,5 km/l na cidade e 11 km/l na estrada com gasolina, além de 6 km/l na cidade e 7,6 km/l na estrada com etanol.

Jeep Compass Blackhawk - Foto: Divulgação | Jeep

O que muda em cada versão do Jeep Compass 2027?

Compass Longitude 2027

Novas rodas: passa a contar com novas rodas de 18 polegadas;

Tecnologia e assistentes: agora oferece sensores de estacionamento dianteiros e o sistema Park Assist semiautônomo, itens que anteriormente estavam disponíveis apenas a partir da versão Série S.

Jeep Compass Longitude - Foto: Divulgação | Jeep

Compass Série S 2027

Novas rodas: estreia novas rodas de 19 polegadas com novo design;

Segurança: deixa de vir com o airbag de joelho para o motorista, ficando restrito aos seis airbags padrão das demais versões.

Jeep Compass S - Foto: Divulgação | Jeep

Compass Blackhawk Hurricane 2027

Novas rodas: recebe novas rodas de aro 19;

Acabamento interno: ganha um acabamento interno inédito com aplicação ampliada de Suede, que vai do painel até as portas dianteiras.