Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > AUTOS

LANÇAMENTO

Jeep Compass 2027 estreia novo motor híbrido econômico e mais; veja preços

Nova linha do SUV médio líder de mercado foi apresentada nesta segunda-feira, 19

Gustavo Zambianco
Por
Jeep Compass Night Eagle
Jeep Compass Night Eagle - Foto: Divulgação | Jeep

A Jeep apresentou, nesta segunda-feira, 19, a nova linha 2027 do Compass, o líder de vendas entre os SUVs médios, com diversas inovações, incluindo um motor híbrido e mais econômico.

Vale relembrar que o Jeep Compass é líder de mercado entre os SUVs médios nos últimos nove anos e também no acumulado de 2026, sendo o único da sua categoria com mais de 35 mil emplacamentos esse ano.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Veja o que muda no Jeep Compass 2027

Para a nova linha do Jeep Compass, a montadora investiu em uma mudança significativa na motorização, com a chegada de um propulsor híbrido e mais econômico.

De acordo com a Stellantis, grupo responsável pela Jeep, os modelos selecionados para receberem o motor MHEV para o Compass 2027 foram Night Eagle e Blackwawk.

Jeep Compass Night Eagle
Jeep Compass Night Eagle - Foto: Divulgação | Jeep

Mesmo com a evolução tecnológica, os preços seguem os mesmos da linha 2026.

  • Jeep Compass Sport 1.3 T270 2027 - R$ 174.990
  • Jeep Compass Longitude 1.3 T270 2027 - R$ 199.990
  • Jeep Compass Night Eagle 1.3 T270 MHEV 2027 - R$ 206.990
  • Jeep Compass Série S 1.3 T270 MHEV 2027 - R$ 233.990
  • Jeep Compass Blackhawk 2.0 Hurricane 2027 - R$ 278.990

Além do conjunto híbrido, o Jeep Compass 2027 também recebeu novas rodas, a cor inédita Slash Gold e acabamento premium feito de suede.

Leia Também:

TOYOTA COROLLA

Corolla reage contra a BYD e volta com força às lojas; veja preços
Corolla reage contra a BYD e volta com força às lojas; veja preços imagem

MECÂNICO LEGAL

Fumaça saindo do escapamento? Saiba quando se preocupar
Fumaça saindo do escapamento? Saiba quando se preocupar imagem

AUTOS

CNH no celular substitui papel, mas exige atenção a regras de validade
CNH no celular substitui papel, mas exige atenção a regras de validade imagem

Jeep Compass 2027: veja motor e consumo

A atualização no conjunto motor do Jeep Compass não altera os resultados extraídos pelo motor 1.3 turbo flex T270 de quatro cilindros, que segue oferecendo 176 cv de potência e 27,5 kgfm de torque tanto com gasolina quanto com etanol.

Agora, há um pequeno motor elétrico de 16 cv e 6,6 kgfm, alimentado por bateria de íons de lítio de 0,9 kWh alocada sob o banco do motorista.

Jeep Compass S
Jeep Compass S - Foto: Divulgação | Jeep

Apesar de ajudar na partida a frio e em momentos pontuais, o motor elétrico nunca traciona as rodas sozinho, além de não mudar os dados de potência e torque.

Ainda assim, de acordo com o Inmetro, o Compass MHEV faz:

  • Na cidade: 11,2 km/l com gasolina e 8 km/l com etanol;
  • Na estrada: 11,8 km/l com gasolina e 8,7 km/l com etanol.

Apesar das mudanças, as versões Sport e Longitude não receberam o conjunto híbrido, por isso, conforme a Jeep, são menos econômicas no ciclo urbano, embora igualem ou até superem os dados das opções eletrificadas nas rodovias.

Nelas, o consumo é de 10,1 km/l na cidade e 12,1 km/l na estrada com gasolina; e de 7,3 km/l na cidade e 8,6 km/l na estrada com etanol.

Jeep Compass Sport
Jeep Compass Sport - Foto: Divulgação | Jeep

Já o Compass Blackhawk é o único com o motor 2.0 turbo flex de quatro cilindros da família Hurricane, com 272 cv e 40,8 kgfm, além do câmbio automático de nove marchas e tração 4x4.

Neste caso, o SUV faz 8,5 km/l na cidade e 11 km/l na estrada com gasolina, além de 6 km/l na cidade e 7,6 km/l na estrada com etanol.

Jeep Compass Blackhawk
Jeep Compass Blackhawk - Foto: Divulgação | Jeep

O que muda em cada versão do Jeep Compass 2027?

Compass Longitude 2027

  • Novas rodas: passa a contar com novas rodas de 18 polegadas;
  • Tecnologia e assistentes: agora oferece sensores de estacionamento dianteiros e o sistema Park Assist semiautônomo, itens que anteriormente estavam disponíveis apenas a partir da versão Série S.
Jeep Compass Longitude
Jeep Compass Longitude - Foto: Divulgação | Jeep

Compass Série S 2027

  • Novas rodas: estreia novas rodas de 19 polegadas com novo design;
  • Segurança: deixa de vir com o airbag de joelho para o motorista, ficando restrito aos seis airbags padrão das demais versões.
Jeep Compass S
Jeep Compass S - Foto: Divulgação | Jeep

Compass Blackhawk Hurricane 2027

  • Novas rodas: recebe novas rodas de aro 19;
  • Acabamento interno: ganha um acabamento interno inédito com aplicação ampliada de Suede, que vai do painel até as portas dianteiras.
Jeep Compass Blackhawk
Jeep Compass Blackhawk - Foto: Divulgação | Jeep
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

autos Jeep Jeep Compass

Relacionadas

Mais lidas