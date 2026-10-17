Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > AUTOS

AUTOS

CNH no celular substitui papel, mas exige atenção a regras de validade

Documento digital tem mesmo valor legal da versão impressa no país

Rodrigo Tardio
Por
Foto no aparelho e 'print' de tela não são aceitos em fiscalizações
Foto no aparelho e 'print' de tela não são aceitos em fiscalizações - Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil

A consolidação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no formato digital levou muitos motoristas a deixarem o documento em papel guardado em casa.

A praticidade de carregar a habilitação no smartphone, no entanto, ainda gera dúvidas sobre a aceitação do aplicativo em diferentes situações cotidianas e a respeito do que muda para quem está em processo de formação de condutores.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

​Regulamentada pela Resolução nº 1.020 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), a versão digital da CNH e da Permissão para Dirigir possui exatamente o mesmo valor legal do documento impresso.

Ambas são reconhecidas como documento oficial de identidade em todo o território nacional e ficam disponíveis por meio do aplicativo CNH do Brasil.

​Principais orientações:

​Foto e 'print' de tela não têm validade legal

​Para ser considerado válido durante uma fiscalização ou identificação, o documento deve ser exibido diretamente pelo aplicativo oficial da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). Imagens estáticas, capturas de tela (prints) ou fotografias armazenadas na galeria do celular não possuem valor jurídico.

​O QR Code impresso no documento permite que autoridades verifiquem a autenticidade dos dados por meio do aplicativo Vio, do governo federal. Contudo, o órgão ressalta que a verificação do código não dispensa a apresentação do documento no formato oficial.

​Primeira habilitação

​A legislação estabelece que os documentos de habilitação são expedidos nos formatos físico e digital. No entanto, procedimentos de emissão e cobranças referentes ao documento impresso dependem da regulamentação de cada Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Candidatos à primeira CNH devem consultar o órgão local para verificar se o envio do documento em papel é automático ou se exige solicitação e taxa específica.

Leia Também:

RESTABELECIMENTO

Papa Leão XIV recebe alta hoje e retorna ao Vaticano
Papa Leão XIV recebe alta hoje e retorna ao Vaticano imagem

POLÍTICA

População de cidade baiana consumia água com substâncias de alumínio
População de cidade baiana consumia água com substâncias de alumínio imagem

PROIBIÇÃO

Prefeitura de Itagibá é obrigada pela Justiça a recuperar lixão
Prefeitura de Itagibá é obrigada pela Justiça a recuperar lixão imagem

Normas internacionais

​A equiparação entre o documento digital e o físico é válida estritamente em território nacional. Para conduzir veículos no exterior, o motorista deve observar a legislação do país de destino, que pode exigir a apresentação da CNH física ou a Permissão Internacional para Dirigir (PID).

Recomenda-se checar previamente as exigências dos órgãos internacionais de trânsito e das empresas de locação de veículos.

​Funcionamento offline

​O formato de apresentação do documento não altera a situação jurídica do condutor. Prazos de validade, categorias de habilitação e eventuais restrições permanecem idênticos.

​De acordo com a Senatran, a conexão à internet é necessária apenas na etapa inicial de inclusão do documento no aplicativo.

Após o download, a CNH digital pode ser acessada offline. A recomendação aos condutores é realizar o procedimento de validação no aplicativo antes de iniciar o trajeto.

​Aplicativo CNH do Brasil

Plataforma oficial da Senatran que reúne dados sobre habilitação, veículos registrados e infrações. Para acesso, é necessário baixar o aplicativo na loja virtual do smartphone e realizar o login com a conta unificada Gov.br. A disponibilidade de serviços integrados varia de acordo com cada estado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Aplicativo Senatran CNH digital Documentos de Identidade fiscalização de trânsito Habilitação para Condutores Validade Legal

Relacionadas

Mais lidas