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RESTABELECIMENTO

Papa Leão XIV recebe alta hoje e retorna ao Vaticano

Pontifíce de 71 anos teve o lobo inferior do pulmão direito removido

Rodrigo Tardio
Por
| Atualizada em
Papa manteve "melhora constante" ao longo da semana
Papa manteve "melhora constante" ao longo da semana - Foto: AFP

​Após passar por uma cirurgia de emergência na última terça-feira para a remoção de um tumor cancerígeno no pulmão direito, o Papa Leão XIV recebe alta neste sábado, 17, e retorna no início da tarde ao Palácio Apostólico, no Vaticano.

A liberação do Pontífice, de 71 anos, foi autorizada pela equipe médica da Policlínica Gemelli, em Roma, após exames de sangue e radiografias de tórax confirmarem seu restabelecimento clínico.

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​A nota assinada pelos médicos Luigi Carbone e Stefano Margaritora atesta que o estado geral do Santo Padre permite o regresso seguro às suas acomodações.

Cirurgia

Na cirurgia — que durou cerca de 90 minutos —, o líder católico passou pela ressecção do lobo inferior do pulmão direito, local onde o nódulo maligno havia sido detectado.

​De acordo com a Santa Sé, o Papa manteve "melhora constante" ao longo da semana e já realiza suas rotinas diárias com total autonomia, embora siga em acompanhamento com fisioterapia respiratória.

Em imagens divulgadas na sexta-feira pelo Vaticano, Leão XIV aparece de pé e vestindo trajes sacerdotais enquanto celebrava uma missa na capela do 10º andar do hospital para funcionários e agentes de segurança.

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Reaparição pública

​A primeira aparição pública de Leão XIV após a internação ocorrerá já neste domingo. Do apartamento papal, ele conduzirá a tradicional oração do Angelus, voltada para os fiéis reunidos na Praça de São Pedro.

​Embora as audiências privadas e compromissos oficiais permaneçam suspensos até 20 de outubro para assegurar sua plena recuperação, a presença na oração dominante marca o rápido restabelecimento do Pontífice, revivendo uma tradição mantida por antecessores como João Paulo II e Francisco após intervenções médicas na mesma instituição romana.

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Tags

cirurgia de pulmão oração do Angelus Papa Leão XIV recuperação médica tumor cancerígeno Vaticano

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