Brasil e Suécia celebram 200 anos de relações diplomáticas em Salvador

Honorária

A promotora e relações públicas Lila Moraes assume o posto de cônsul honorária da Suécia na Bahia, em cerimônia prestigiada pela embaixadora Karin Wallensteen, no restaurante Genaro, no Hotel da Bahia by Wish. A solenidade marcou a reinauguração do consulado em Salvador e integrou as celebrações dos 200 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Suécia, inaugurando um novo capítulo nas relações bilaterais.

Parceria

A Fundação José Silveira e a Justiça Federal da Bahia fortalecem sua parceria em favor da saúde e do bem-estar. Em encontro institucional, o superintendente da FJS, Carlos Dumet Faria, e o diretor do Foro, Eduardo Carqueija, discutiram as soluções integradas do Ecossistema de Saúde da Fundação, iniciativas de prevenção e a gestão da Junta Pericial, reafirmando o compromisso com a qualidade de vida dos servidores e da comunidade.

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Fundação José Silveira e Justiça Federal fortalecem parceria em saúde (Divulgação) - Foto: Divulgação

Solidária

A Rede Alpha Fitness entregou doações da campanha do Dia das Crianças ao Hospital Martagão Gesteira e ao NACCI, em Salvador. A iniciativa integra o Alpha Social, que há 12 anos promove ações de responsabilidade social. Segundo o CEO Leandro Cardoso, a mobilização reafirma o compromisso da empresa com a solidariedade, o cuidado e o bem-estar da comunidade.

Leandro Cardoso ao lado de Lorena Ferreira durante a entrega das doações ao Martagão Gesteira (Divulgação) - Foto: Divulgação

Automotiva

Sob a liderança do CEO Ricardo Cunha Guedes S. Freire, o Grupo Cunha Guedes amplia sua atuação com a chegada da CG LUB Distribuidora para a Bahia e Sergipe. Primeira distribuidora autorizada da Vibra para a marca Lubrax nos dois estados, a empresa tem à frente dos sócios Eduardo Passos, diretor-geral, e Sérgio Vilalva, fortalecendo a presença da marca nos mercados regionais.

Rodrigo Cunha Guedes Freire, Rafael Cunha Guedes Freire, Eduardo Passos, Ricardo Cunha Guedes S. Freire, Sergio Vilalva (Divulgação) - Foto: Divulgação

Cultural

Salvador se prepara para ganhar um novo endereço dedicado à arte e à cultura. Em novembro, o CCBB inaugura sua sede física no histórico Palácio da Aclamação. O anúncio oficial será realizado na próxima segunda-feira, no Museu de Arte da Bahia, ocasião em que também será revelado o tema da exposição inaugural, marco de um novo capítulo na presença da instituição no cenário cultural baiano.

Gastronomia

A Rua Chile entra no roteiro dos bons encontros à mesa com o projeto Chefs na Rua Chile, que celebra a renovação de um dos endereços mais emblemáticos de Salvador. No dia 21 de outubro, às 19h30, Peu Mesquita recebe, no Arento, Leila Carreiro, do Dona Mariquita, e Ricardo Silva, do Silva Cozinha, para o “Jantar a Seis Mãos”. Uma noite dedicada à gastronomia autoral e aos novos sabores da cena soteropolitana.

Utópica

A exposição Utopias Urbanas foi inaugurada no último dia 5, e segue até 5 de dezembro vindouro na Galeria da Aliança Francesa de Brasília. Ela propõe um diálogo entre três cidades modernas, icônicas do século XX: La Grande Motte, na França; Chandigarh, na Índia; e a própria Brasília, sob o prisma do fotógrafo Stéphane Herbert, em torno de 20 fotos, poemas de Carole Lenfant, e seus projetos urbanos tão originais quanto geniais.

Aniversários

Hoje (17): Antoine Youssef Salameh Tawil, Eliana Pavetto, Andréa Velame, Ângela Fernandes da Cunha, Ruy Bacelar Neto

Amanhã (18): Walter Queroz Jr., Marla Cruz, Marquinho Pedreira, Magda Teixeira, Dantinha Neto

Segunda (19): Jacqueline Costa Lino, Ana Lúcia Silveira Oliveira, Ana Maria da Cunha Guedes Rego, Adriana Tourinho, Gilberto Pedreira de Freitas Sá, Peter Ude

Entrevista Alma Baiana com Gordo Neto

Foto: Divulgação

Há 25 anos, o Arraial transforma as férias de crianças e adolescentes em experiências de brincadeiras, descobertas e aprendizado. Sócio do acampamento, Gordo Neto fala sobre a proposta que valoriza a autonomia, a convivência e o brincar, além das transformações e memórias afetivas construídas ao longo dessa trajetória.

O que é o Arraial e qual é a sua proposta?

O Arraial oferece às crianças uma experiência única, marcada por atividades tradicionais e, principalmente, pelos jogos “malucos”, como elas os chamam. Inspirados no acampamento dos Pumas e reinventados ao longo dos anos, esses jogos desafiam os participantes, estimulam a criatividade e tornam cada temporada inesquecível.

O que diferencia o Arraial de uma colônia de férias tradicional?

Uma observação é nosso grande diferencial. As crianças localizadas no acampamento, vivenciando uma longa experiência da família, em uma estrutura planejada para seu bem-estar. Investimentos em equipes preparadas, acompanhamento de enfermagem e suporte psicológico, além de adaptações para acolher crianças autistas, com TDAH e outras necessidades emocionais ou comportamentais. Tudo isso aliado à irreverência que faz do Arraial um lugar especial.

Que transformações vocês percebem nas crianças durante uma temporada?

Uma temporada que promove a autonomia, a autoconfiança e o desenvolvimento emocional. Longe da rotina familiar, as crianças aprendem a conviver, fazer escolhas e lidar com sentimentos em um ambiente seguro e acolhedor. Nosso papel é acompanhar cada uma com atenção, oferecendo espaço para que você cresça e descubra suas próprias capacidades.

O que mudou no Arraial nesses 25 anos?

A essência permanece: proporcionar experiências enriquecedoras, com o brincar no centro da infância. Em um cenário de crescente exposição às telas, essa vivência se tornou ainda mais importante. Evoluímos na estrutura, na tecnologia e na segurança, mantendo tradições como as cartinhas escritas à mão. Hoje, recebemos até 240 crianças, com equipes de referência para garantir um cuidado individualizado. Também somos procurados por indicação de psicólogos e famílias de crianças neurodivergentes.

Qual legado o Arraial quer deixar para as próximas gerações?