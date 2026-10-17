JULY
Brasil e Suécia celebram 200 anos de relações diplomáticas em Salvador
Coluna July deste sábado, 17
Honorária
A promotora e relações públicas Lila Moraes assume o posto de cônsul honorária da Suécia na Bahia, em cerimônia prestigiada pela embaixadora Karin Wallensteen, no restaurante Genaro, no Hotel da Bahia by Wish. A solenidade marcou a reinauguração do consulado em Salvador e integrou as celebrações dos 200 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Suécia, inaugurando um novo capítulo nas relações bilaterais.
Parceria
A Fundação José Silveira e a Justiça Federal da Bahia fortalecem sua parceria em favor da saúde e do bem-estar. Em encontro institucional, o superintendente da FJS, Carlos Dumet Faria, e o diretor do Foro, Eduardo Carqueija, discutiram as soluções integradas do Ecossistema de Saúde da Fundação, iniciativas de prevenção e a gestão da Junta Pericial, reafirmando o compromisso com a qualidade de vida dos servidores e da comunidade.
Solidária
A Rede Alpha Fitness entregou doações da campanha do Dia das Crianças ao Hospital Martagão Gesteira e ao NACCI, em Salvador. A iniciativa integra o Alpha Social, que há 12 anos promove ações de responsabilidade social. Segundo o CEO Leandro Cardoso, a mobilização reafirma o compromisso da empresa com a solidariedade, o cuidado e o bem-estar da comunidade.
Automotiva
Sob a liderança do CEO Ricardo Cunha Guedes S. Freire, o Grupo Cunha Guedes amplia sua atuação com a chegada da CG LUB Distribuidora para a Bahia e Sergipe. Primeira distribuidora autorizada da Vibra para a marca Lubrax nos dois estados, a empresa tem à frente dos sócios Eduardo Passos, diretor-geral, e Sérgio Vilalva, fortalecendo a presença da marca nos mercados regionais.
Cultural
Salvador se prepara para ganhar um novo endereço dedicado à arte e à cultura. Em novembro, o CCBB inaugura sua sede física no histórico Palácio da Aclamação. O anúncio oficial será realizado na próxima segunda-feira, no Museu de Arte da Bahia, ocasião em que também será revelado o tema da exposição inaugural, marco de um novo capítulo na presença da instituição no cenário cultural baiano.
Gastronomia
A Rua Chile entra no roteiro dos bons encontros à mesa com o projeto Chefs na Rua Chile, que celebra a renovação de um dos endereços mais emblemáticos de Salvador. No dia 21 de outubro, às 19h30, Peu Mesquita recebe, no Arento, Leila Carreiro, do Dona Mariquita, e Ricardo Silva, do Silva Cozinha, para o “Jantar a Seis Mãos”. Uma noite dedicada à gastronomia autoral e aos novos sabores da cena soteropolitana.
Utópica
A exposição Utopias Urbanas foi inaugurada no último dia 5, e segue até 5 de dezembro vindouro na Galeria da Aliança Francesa de Brasília. Ela propõe um diálogo entre três cidades modernas, icônicas do século XX: La Grande Motte, na França; Chandigarh, na Índia; e a própria Brasília, sob o prisma do fotógrafo Stéphane Herbert, em torno de 20 fotos, poemas de Carole Lenfant, e seus projetos urbanos tão originais quanto geniais.
Aniversários
Hoje (17): Antoine Youssef Salameh Tawil, Eliana Pavetto, Andréa Velame, Ângela Fernandes da Cunha, Ruy Bacelar Neto
Amanhã (18): Walter Queroz Jr., Marla Cruz, Marquinho Pedreira, Magda Teixeira, Dantinha Neto
Segunda (19): Jacqueline Costa Lino, Ana Lúcia Silveira Oliveira, Ana Maria da Cunha Guedes Rego, Adriana Tourinho, Gilberto Pedreira de Freitas Sá, Peter Ude
Entrevista Alma Baiana com Gordo Neto
Há 25 anos, o Arraial transforma as férias de crianças e adolescentes em experiências de brincadeiras, descobertas e aprendizado. Sócio do acampamento, Gordo Neto fala sobre a proposta que valoriza a autonomia, a convivência e o brincar, além das transformações e memórias afetivas construídas ao longo dessa trajetória.
O que é o Arraial e qual é a sua proposta?
O Arraial oferece às crianças uma experiência única, marcada por atividades tradicionais e, principalmente, pelos jogos “malucos”, como elas os chamam. Inspirados no acampamento dos Pumas e reinventados ao longo dos anos, esses jogos desafiam os participantes, estimulam a criatividade e tornam cada temporada inesquecível.
O que diferencia o Arraial de uma colônia de férias tradicional?
Uma observação é nosso grande diferencial. As crianças localizadas no acampamento, vivenciando uma longa experiência da família, em uma estrutura planejada para seu bem-estar. Investimentos em equipes preparadas, acompanhamento de enfermagem e suporte psicológico, além de adaptações para acolher crianças autistas, com TDAH e outras necessidades emocionais ou comportamentais. Tudo isso aliado à irreverência que faz do Arraial um lugar especial.
Que transformações vocês percebem nas crianças durante uma temporada?
Uma temporada que promove a autonomia, a autoconfiança e o desenvolvimento emocional. Longe da rotina familiar, as crianças aprendem a conviver, fazer escolhas e lidar com sentimentos em um ambiente seguro e acolhedor. Nosso papel é acompanhar cada uma com atenção, oferecendo espaço para que você cresça e descubra suas próprias capacidades.
O que mudou no Arraial nesses 25 anos?
A essência permanece: proporcionar experiências enriquecedoras, com o brincar no centro da infância. Em um cenário de crescente exposição às telas, essa vivência se tornou ainda mais importante. Evoluímos na estrutura, na tecnologia e na segurança, mantendo tradições como as cartinhas escritas à mão. Hoje, recebemos até 240 crianças, com equipes de referência para garantir um cuidado individualizado. Também somos procurados por indicação de psicólogos e famílias de crianças neurodivergentes.
Qual legado o Arraial quer deixar para as próximas gerações?
Queremos perpetuar amizades, aprendizados coletivos e memórias felizes. A música, o teatro, a dança e as artes ampliam a sensibilidade e a criatividade. Nosso legado é uma infância rica em brincadeiras, descobertas e boas histórias, capaz de contribuir para uma vida adulta mais equilibrada, sensível e harmoniosa.