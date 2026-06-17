GWM lança nova versão Haval H9 no Brasil; saiba preço e o que mudou

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A GWM anunciou, nesta quarta-feira, 17, a ampliação da linha H9 no mercado nacional com a chegada da variante Selection. A nova versão do SUV de sete lugares chega para se posicionar acima da opção Exclusive, trazendo diferenciais concentrados no design interno e externo do utilitário esportivo.

As mudanças em relação ao modelo anterior ficam principalmente nos pontos de design interior e exterior do modelo.

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O que muda na versão Selection?

Design Exterior

Do lado de fora, a nova variante se diferencia pela adoção de rodas de liga leve de 19 polegadas com desenho exclusivo. A grade dianteira e as molduras dos faróis receberam acabamento em preto brilhante (piano black), criando um contraste com a carroceria pintada na cor Cinza Zenith — a única tonalidade disponível para esta versão.

Ambiente Interno

No habitáculo, a principal novidade do H9 Selection é o revestimento dos bancos em material que imita couro na cor marrom, substituindo o acabamento em preto utilizado na versão Exclusive.

1 de 2 GWM H9 Selection | Foto: Divulgação | GWM

2 de 2 GWM H9 Selection | Foto: Divulgação | GWM

Equipamentos e tecnologia embarcada

Na parte tecnológica e de segurança, o modelo mantém o pacote robusto da linha, sem alterações em relação às demais versões. A lista de itens de série inclui:

Conectividade : Central multimídia com tela de 14,6 polegadas com espelhamento para Apple CarPlay e Android Auto sem fio, além de painel de instrumentos totalmente digital de 10,25 polegadas.

: Central multimídia com tela de 14,6 polegadas com espelhamento para Apple CarPlay e Android Auto sem fio, além de painel de instrumentos totalmente digital de 10,25 polegadas. Conforto : Bancos dianteiros com funções de massagem e climatização, sistema de partida por botão, acendimento automático dos faróis e carregador de smartphone por indução com 50W de potência.

: Bancos dianteiros com funções de massagem e climatização, sistema de partida por botão, acendimento automático dos faróis e carregador de smartphone por indução com 50W de potência. Segurança e Auxílio à Condução : Controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC), assistente de permanência em faixa, frenagem autônoma de emergência, seis airbags e sistema de câmeras com visão de 540° (360° tradicionais somadas à função de capô transparente).

Preço

Com o novo acabamento, o Haval H9 Selection chega ao Brasil com o preço sugerido de R$ 339.000,00 — um acréscimo de R$ 4.000,00 sobre o valor cobrado pela versão Exclusive.

GWM H9 Selection - Foto: Divulgação | GWM

Motorização, desempenho e consumo

O utilitário esportivo preserva o conjunto mecânico focado no mercado de SUVs grandes com chassi sobre longarina:

Motor: 2.4 turbodiesel

Potência e Torque: 184 cv / 48,9 kgfm

Transmissão: Câmbio automático de 9 marchas

Tração: 4x4 com bloqueio dos diferenciais central e traseiro

Desempenho: Aceleração de 0 a 100 km/h em 13 segundos; velocidade máxima de 170 km/h

Consumo Padrão: 9,1 km/l no perímetro urbano e 10,1 km/l em rodovias

Autonomia:Tanque de combustível com capacidade para 78 litros

Disputa acirrada pela liderança do segmento

A chegada da nova versão reforça a estratégia da GWM para consolidar o crescimento do H9 no mercado brasileiro, que vem registrando picos de vendas capazes de ameaçar a hegemonia histórica do Toyota SW4.

Em março, o modelo chinês superou o concorrente direto pela primeira vez ao emplacar 1.170 unidades, contra 1.116 do rival japonês. O desempenho se repetiu em maio, mês em que o H9 garantiu a liderança mensal do segmento com 1.220 emplacamentos, frente aos 1.187 exemplares do SW4.

No acumulado dos primeiros cinco meses de 2026, contudo, a Toyota mantém a liderança da categoria com 5.661 emplacamentos, contra 4.866 registros do Haval H9.