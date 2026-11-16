Honda apresenta sua primeira bicicleta elétrica de fibra de carbono

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A Honda apresentou a RN0 durante a EICMA 2026, em Milão, na Itália. O modelo marca a entrada da fabricante no segmento de bicicletas elétricasde montanha e foi desenvolvido em parceria com a fabricante alemã Rotwild.

O projeto retoma a atuação da empresa no ciclismo de montanha, iniciada nos anos 2000 com o modelo RN01, que venceu o título da Copa do Mundo de downhill da UCI em 2005.

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A bicicleta reúne componentes voltados para o uso em trilhas e subidas, combinando estrutura de fibra de carbono, motorização Shimano e sistemas eletrônicos de assistência e troca de marchas.

Motorização Shimano e recursos eletrônicos da Honda RN0

Honda RN0 - Foto: Divulgação Honda

A bicicleta utiliza uma unidade de acionamento desenvolvida pela Shimano que pesa 2,3 kg. O conjunto entrega potência máxima de 750 W e torque de até 100 Nm, alimentado por uma bateria de 720 Wh.

Para gerenciar o funcionamento do conjunto mecânico e elétrico durante a pedalada, a RN0 conta com três sistemas eletrônicos integrados:

AUTO ASSIST : ajusta o nível de assistência elétrica conforme a inclinação do terreno e a força aplicada pelo ciclista nos pedais.

: ajusta o nível de assistência elétrica conforme a inclinação do terreno e a força aplicada pelo ciclista nos pedais. AUTO SHIFT : realiza as trocas do câmbio eletrônico de forma automática para manter a cadência da pedalada.

: realiza as trocas do câmbio eletrônico de forma automática para manter a cadência da pedalada. Assist Carryover : mantém a tração do motor por um período após o ciclista interromper o movimento dos pedais, auxiliando na passagem por obstáculos.

Conectividade e painel integrado

O modelo traz uma tela colorida de 2,2 polegadas integrada ao quadro. O visor exibe dados de velocidade, autonomia restante da bateria e o modo de assistência selecionado.

A bicicleta dispõe ainda de uma entrada USB-C para recarga de dispositivos e permite o ajuste de parâmetros, além do bloqueio e desbloqueio dos componentes eletrônicos, por meio do aplicativo da Shimano.

Estrutura, suspensões e componentes

Honda RN0 - Foto: Divulgação Honda

O chassi da Honda RN0 emprega um quadro monocoque de fibra de carbono desenvolvido pela própria fabricante, combinado a uma balança traseira do tipo Gull Arm, solução baseada na engenharia de motocicletas da marca para gerar rigidez e controle.

O peso total do conjunto é de aproximadamente 24 kg, e o quadro será disponibilizado nos tamanhos S, M e L.

A ficha técnica de componentes da bicicleta inclui

Suspensão dianteira : garfo FOX 36 FLOAT Factory Kashima com 160 mm de curso.

: garfo FOX 36 FLOAT Factory Kashima com 160 mm de curso. Suspensão traseira : amortecedor FOX FLOAT X Factory Kashima.

: amortecedor FOX FLOAT X Factory Kashima. Rodas : DT Swiss H1900 SPLINE em configuração mista, com aro 29 na dianteira e aro 27,5 na traseira.

: DT Swiss H1900 SPLINE em configuração mista, com aro 29 na dianteira e aro 27,5 na traseira. Pneus : Schwalbe Albert EVO Trail.

: Schwalbe Albert EVO Trail. Freios : a disco Shimano DEORE XT com pinças de quatro pistões.

Preço e disponibilidade

Até o momento, a Honda não divulgou os valores de comercialização da RN0. A fabricante também não confirmou a data de início das vendas ou a previsão de chegada do modelo ao mercado brasileiro.