EM NEGOCIAÇÃO
Kia negocia perdão de dívida bilionária para construir fábrica no Brasil
Estimativa do projeto aponta para a geração de cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos
A Kia negocia com o Governo Federal um acordo para encerrar um litígio fiscal estimado em R$ 6 bilhões. O passivo teve origem na década de 1990, quando a Asia Motors, marca ligada ao grupo sul-coreano, obteve incentivos fiscais para instalar uma fábrica de utilitários no Brasil, projeto que não foi concretizado.
Como alternativa ao pagamento da dívida corrigida, a montadora planeja construir um complexo industrial em Piracicaba, no interior paulista, com conclusão prevista para 2028.
Geração de empregos
A unidade será desenvolvida em parceria com a Hyundai e produzirá veículos de ambas as marcas, suprindo a demanda de expansão local da fabricante, cuja planta atual opera próxima ao limite de capacidade.
A estimativa do projeto industrial aponta para a geração de cerca de 20 mil empregos, divididos entre 5 mil postos diretos e 15 mil indiretos na cadeia de suprimentos e serviços.
Mudança na operação nacional
A negociação ocorre em paralelo à reestruturação da presença da marca no mercado brasileiro. A operação, conduzida há 34 anos pelo Grupo Gandini como importador exclusivo, passa por um processo de transição para ser assumida diretamente pela matriz sul-coreana.
A rede de concessionárias foi comunicada sobre os trâmites de transferência operacional, com encerramento dos contratos atuais previsto para o final deste ano.
A montadora busca retomar espaço no mercado automotivo nacional por meio da produção local, reduzindo a exposição à variação cambial que afetou os volumes de vendas dos veículos importados nas últimas décadas.