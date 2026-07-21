Kia negocia perdão de dívida bilionária para construir fábrica no Brasil

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A Kia negocia com o Governo Federal um acordo para encerrar um litígio fiscal estimado em R$ 6 bilhões. O passivo teve origem na década de 1990, quando a Asia Motors, marca ligada ao grupo sul-coreano, obteve incentivos fiscais para instalar uma fábrica de utilitários no Brasil, projeto que não foi concretizado.

Como alternativa ao pagamento da dívida corrigida, a montadora planeja construir um complexo industrial em Piracicaba, no interior paulista, com conclusão prevista para 2028.

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Geração de empregos

Montadora planeja construir um complexo industrial em Piracicaba - Foto: Divulgação Kia

A unidade será desenvolvida em parceria com a Hyundai e produzirá veículos de ambas as marcas, suprindo a demanda de expansão local da fabricante, cuja planta atual opera próxima ao limite de capacidade.

A estimativa do projeto industrial aponta para a geração de cerca de 20 mil empregos, divididos entre 5 mil postos diretos e 15 mil indiretos na cadeia de suprimentos e serviços.

Mudança na operação nacional

Montadora busca retomar espaço no mercado automotivo nacional por meio da produção local - Foto: Divulgação Hyundai

A negociação ocorre em paralelo à reestruturação da presença da marca no mercado brasileiro. A operação, conduzida há 34 anos pelo Grupo Gandini como importador exclusivo, passa por um processo de transição para ser assumida diretamente pela matriz sul-coreana.

A rede de concessionárias foi comunicada sobre os trâmites de transferência operacional, com encerramento dos contratos atuais previsto para o final deste ano.

A montadora busca retomar espaço no mercado automotivo nacional por meio da produção local, reduzindo a exposição à variação cambial que afetou os volumes de vendas dos veículos importados nas últimas décadas.