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PRINCESA MOTOR SHOW

Lauro de Freitas recebe evento com supermáquinas milionárias e drift

Evento automotivo no Parque Shopping Bahia reúne carros antigos, show de drift e supermáquinas

Jair Mendonça Jr
Por
Princesa Motor Show
Princesa Motor Show - Foto: Yuri Couto

Lauro de Freitas sediará a sexta edição do Princesa Motor Show neste sábado, 25. O evento automotivo ocorrerá no Parque Shopping Bahia, localizado no estacionamento externo do Piso L1, das 15h às 21h.

Evento contará com show de drift
Evento contará com show de drift - Foto: Yuri Couto

A programação inclui exibições de drift, carros antigos, supermáquinas e motos de trilha. O espaço contará com o galpão de eventos e uma pista de manobras. Entre os participantes confirmados estão os pilotos Marquinhos Drift e Nelson 777, quinto colocado no Campeonato Brasileiro de Manobras.

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Aston Martin V8 Vantage, avaliado em R$ 550 mil
Aston Martin V8 Vantage, avaliado em R$ 550 mil - Foto: Yuri Couto

"O Princesa Motor Show chegou à sexta edição com uma proposta cada vez mais completa. Cada edição mostra que essa paixão por carros é real, cresce e merece um espaço à altura. O Parque Shopping Bahia oferece exatamente isso: estrutura, segurança e um ambiente que acolhe tanto quem expõe quanto quem vai apenas curtir", afirma Felipe Belo, organizador do Princesa Motor Show.

Carros antigos
Carros antigos - Foto: Yuri Couto

O público contará com duas categorias de ingressos: Premium e Área VIP. O ingresso Premium dá acesso à exposição, mini games e à nova arquibancada. A Área VIP oferece espaço restrito com proximidade dos pilotos e veículos. A carona radical custará R$ 200, com venda na entrada e restrições de idade e altura.

Serviço

  • Data: 25 de julho de 2026
  • Horário: 15h às 21h
  • Local: Parque Shopping Bahia, Lauro de Freitas, BA
  • Ingressos: Plataforma Sympla

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