FLAGRA
Médico usa tomada de posto de saúde para carregar carro elétrico, veja o vídeo
Vídeo mostra extensão ligada ao posto; prefeitura acionou o Ministério da Saúde
Um médico vinculado ao programa Mais Médicos para o Brasil conectou o próprio veículo à rede elétrica de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) em Pará de Minas, município do Centro-Oeste de Minas Gerais.
O episódio ocorreu na unidade da comunidade de Bom Jesus do Pará e motivou a abertura de apuração administrativa pela gestão municipal e o acionamento do Ministério da Saúde.
Registro do abastecimento na rede elétrica da UBS
A situação foi gravada em vídeo por um morador da região no dia 29 de outubro e ganhou repercussão após ser publicada em redes sociais. As imagens mostram o automóvel do modelo BYD Yuan Plus estacionado na calçada em frente ao posto de saúde enquanto recebia carga.
- Estrutura da conexão: Um cabo de extensão partia de uma tomada na área interna do prédio público, passava pela grade de proteção do terreno e alcançava o carro na via.
- Vínculo do proprietário: A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) analisou o material e confirmou que o veículo pertence a um médico bolsista do Governo Federal que presta atendimento naquela unidade.
- Sigilo sobre o nome: A administração municipal não divulgou a identidade do profissional.
Providências da prefeitura de Pará de Minas
Por meio de nota, a prefeitura de Pará de Minas apontou desvio de finalidade na utilização do patrimônio público. Como o profissional atua por meio de bolsa federal e não integra o quadro de servidores efetivos do município, a condução do processo exige comunicação com órgãos da União.
Notificação pela Procuradoria-Geral
A Procuradoria-Geral do Município iniciou o processo para emitir uma notificação formal ao médico a respeito do uso da energia da unidade de saúde.
Envio do caso ao Ministério da Saúde
A prefeitura também formalizou o encaminhamento da ocorrência às coordenações estadual e nacional do projeto Mais Médicos, ligadas ao Ministério da Saúde.
Os órgãos federais são responsáveis por instaurar o procedimento disciplinar, apurar a conduta do bolsista e definir eventuais sanções administrativas.
A secretaria municipal de saúde não informou se o médico foi afastado do atendimento na unidade durante a investigação.