Médico usa tomada de posto de saúde para carregar carro elétrico, veja o vídeo

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Um médico vinculado ao programa Mais Médicos para o Brasil conectou o próprio veículo à rede elétrica de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) em Pará de Minas, município do Centro-Oeste de Minas Gerais.

O episódio ocorreu na unidade da comunidade de Bom Jesus do Pará e motivou a abertura de apuração administrativa pela gestão municipal e o acionamento do Ministério da Saúde.

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Registro do abastecimento na rede elétrica da UBS

A situação foi gravada em vídeo por um morador da região no dia 29 de outubro e ganhou repercussão após ser publicada em redes sociais. As imagens mostram o automóvel do modelo BYD Yuan Plus estacionado na calçada em frente ao posto de saúde enquanto recebia carga.

Estrutura da conexão : Um cabo de extensão partia de uma tomada na área interna do prédio público, passava pela grade de proteção do terreno e alcançava o carro na via.

: Um cabo de extensão partia de uma tomada na área interna do prédio público, passava pela grade de proteção do terreno e alcançava o carro na via. Vínculo do proprietário : A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) analisou o material e confirmou que o veículo pertence a um médico bolsista do Governo Federal que presta atendimento naquela unidade.

: A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) analisou o material e confirmou que o veículo pertence a um médico bolsista do Governo Federal que presta atendimento naquela unidade. Sigilo sobre o nome : A administração municipal não divulgou a identidade do profissional.

Providências da prefeitura de Pará de Minas

Por meio de nota, a prefeitura de Pará de Minas apontou desvio de finalidade na utilização do patrimônio público. Como o profissional atua por meio de bolsa federal e não integra o quadro de servidores efetivos do município, a condução do processo exige comunicação com órgãos da União.

Notificação pela Procuradoria-Geral

A Procuradoria-Geral do Município iniciou o processo para emitir uma notificação formal ao médico a respeito do uso da energia da unidade de saúde.

Envio do caso ao Ministério da Saúde

A prefeitura também formalizou o encaminhamento da ocorrência às coordenações estadual e nacional do projeto Mais Médicos, ligadas ao Ministério da Saúde.

Os órgãos federais são responsáveis por instaurar o procedimento disciplinar, apurar a conduta do bolsista e definir eventuais sanções administrativas.

A secretaria municipal de saúde não informou se o médico foi afastado do atendimento na unidade durante a investigação.

Veja o vídeo