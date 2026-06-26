Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > AUTOS

AUTOS

Mitsubishi anuncia lançamento de Eclipse Cross 2027 com redução de R$ 17 mil

SUV é oferecido com descontos de até até R$ 17 mil

Gustavo Zambianco
Por
Mitsubishi Cross 2027
Mitsubishi Cross 2027 - Foto: Divulgação | Mitsubishi

A Mitsubishi anunciou, nesta sexta-feira, 26, o início das vendas do SUV Eclipse Cross 2027 no mercado brasileiro. O utilitário esportivo médio estreia com modificações estéticas pontuais e uma nova estratégia comercial.

Para o lançamento da linha 2027, a montadora japonesa oferece bônus especiais que reduzem o preço final do veículo em até R$ 17.000, dependendo da configuração escolhida.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O modelo mantém suas dimensões estruturais consagradas: são 4,54 metros de comprimento, 1,80 m de largura, 1,68 m de altura e 2,60 metros de distância entre-eixos.

Veja os preços dos novos modelos

A linha de 2027 do SUV contou com uma redução nos preços de todas as versões, confira:

Tabela de preços do Mitsubishi Cross 2027
Tabela de preços do Mitsubishi Cross 2027 - Foto: Divulgação | Mitsubishi

Equipamentos e versões

Eclipse Cross Rush (R$ 159.990):

  • sete airbags (frontais, laterais, cortina e joelho);
  • multimídia de 10,25" com Apple CarPlay e Android Auto sem fio;
  • rodas de liga leve aro 18";
  • luzes de rodagem diurna (DRL) em LED;
  • ar-condicionado digital;
  • controle de cruzeiro;
  • controles eletrônicos de estabilidade e de tração.

Eclipse Cross HPE (R$ 179.990):

  • Itens da versão acima.
  • faróis e luzes de neblina de LED;
  • bancos revestidos de couro com ajustes elétricos e aquecimento nos dianteiros;
  • ar-condicionado dual-zone;
  • paddle shifters;
  • Head-up display colorido;
  • sensores de chuva e crepuscular;
  • sistema de entrada e partida sem chave (KOS).
Mitsubishi Cross 2027
Mitsubishi Cross 2027 - Foto: Divulgação | Mitsubishi

Eclipse Cross Tarmac (R$ 184.990):

  • Itens da versão HPE;
  • rodas de liga leve de 19" diamantadas;
  • bancos revestidos de camurça com costuras cinza;
  • carregador de smartphone sem fio;
  • função Auto Hold;
  • teto em preto brilhante;
  • GPS offline integrado;
  • detalhes internos em prata escurecidos.

Leia Também:

AUTOS

Volkswagen pode fechar fábricas e demitir até 100 mil funcionários
Volkswagen pode fechar fábricas e demitir até 100 mil funcionários imagem

SUPERESPORTIVO

Porsche Cayenne Electric: o SUV de luxo de 1.156 cv chega a Salvador
Porsche Cayenne Electric: o SUV de luxo de 1.156 cv chega a Salvador imagem

AUTOS

Governo mantém isenção para carros elétricos
Governo mantém isenção para carros elétricos imagem

Eclipse Cross HPE-S (R$ 209.990):

  • Itens da versão HPE;
  • teto solar panorâmico duplo;
  • abertura elétrica do porta-malas com sensor de movimento (pé);
  • multimídia de 12,3”;
  • controle de velocidade adaptativo (ACC);
  • frenagem autônoma;
  • aviso de saída de faixa;
  • monitoramento de pontos cegos;
  • assistente de tráfego traseiro.
Mitsubishi Cross 2027
Mitsubishi Cross 2027 - Foto: Divulgação | Mitsubishi

Eclipse Cross HPE-S 4x4 (R$ 219.990):

  • Itens da versão HPE-S;
  • sistema de tração 4x4 eletrônico S-AWC com modos de seleção (Auto, Snow, Gravel);
  • rodas de 19" diamantadas;
  • GPS offline.

Eclipse Cross HPE-S Black 4x4 (R$ 224.990):

  • Itens da versão HPE-S 4x4;
  • pintura especial Two Tone;
  • acabamentos externos em preto brilhante com detalhes dourados (skid plates e grade);
  • interior com revestimento premium em camurça;
  • forro do teto na cor preta.
Mitsubishi Cross 2027
Mitsubishi Cross 2027 - Foto: Divulgação | Mitsubishi

Consumo e motorização do Mitsubishi Eclipse Cross 2027

O trem de força que equipa todas as versões do Eclipse Cross adota o motor 1.5L MIVEC Turbo a gasolina, capaz de gerar 165 cv de potência e 25,5 kgfm de torque. O propulsor trabalha acoplado a uma transmissão automática do tipo CVT que simula oito marchas.

A arquitetura de suspensão é independente nas quatro rodas, sendo do tipo McPherson no eixo dianteiro e Multilink com molas helicoidais no eixo traseiro.

Já o consumo de combustível varia de acordo com o tipo de tração dos modelos:

Versões com tração dianteira (4x2): Rush, HPE, Tarmac e HPE-S

  • Consumo Urbano: 10,3 km/l
  • Consumo Rodoviário: 11,3 km/l

Versões com tração integral sob demanda (4x4 S-AWC): HPE-S 4x4 e Black 4x4

  • Consumo Urbano: 10,2 km/l
  • Consumo Rodoviário: 11,5 km/l
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

autos Mitsubishi

Relacionadas

Mais lidas