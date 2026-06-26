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Mitsubishi anuncia lançamento de Eclipse Cross 2027 com redução de R$ 17 mil
SUV é oferecido com descontos de até até R$ 17 mil
A Mitsubishi anunciou, nesta sexta-feira, 26, o início das vendas do SUV Eclipse Cross 2027 no mercado brasileiro. O utilitário esportivo médio estreia com modificações estéticas pontuais e uma nova estratégia comercial.
Para o lançamento da linha 2027, a montadora japonesa oferece bônus especiais que reduzem o preço final do veículo em até R$ 17.000, dependendo da configuração escolhida.
O modelo mantém suas dimensões estruturais consagradas: são 4,54 metros de comprimento, 1,80 m de largura, 1,68 m de altura e 2,60 metros de distância entre-eixos.
Veja os preços dos novos modelos
A linha de 2027 do SUV contou com uma redução nos preços de todas as versões, confira:
Equipamentos e versões
Eclipse Cross Rush (R$ 159.990):
- sete airbags (frontais, laterais, cortina e joelho);
- multimídia de 10,25" com Apple CarPlay e Android Auto sem fio;
- rodas de liga leve aro 18";
- luzes de rodagem diurna (DRL) em LED;
- ar-condicionado digital;
- controle de cruzeiro;
- controles eletrônicos de estabilidade e de tração.
Eclipse Cross HPE (R$ 179.990):
- Itens da versão acima.
- faróis e luzes de neblina de LED;
- bancos revestidos de couro com ajustes elétricos e aquecimento nos dianteiros;
- ar-condicionado dual-zone;
- paddle shifters;
- Head-up display colorido;
- sensores de chuva e crepuscular;
- sistema de entrada e partida sem chave (KOS).
Eclipse Cross Tarmac (R$ 184.990):
- Itens da versão HPE;
- rodas de liga leve de 19" diamantadas;
- bancos revestidos de camurça com costuras cinza;
- carregador de smartphone sem fio;
- função Auto Hold;
- teto em preto brilhante;
- GPS offline integrado;
- detalhes internos em prata escurecidos.
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Eclipse Cross HPE-S (R$ 209.990):
- Itens da versão HPE;
- teto solar panorâmico duplo;
- abertura elétrica do porta-malas com sensor de movimento (pé);
- multimídia de 12,3”;
- controle de velocidade adaptativo (ACC);
- frenagem autônoma;
- aviso de saída de faixa;
- monitoramento de pontos cegos;
- assistente de tráfego traseiro.
Eclipse Cross HPE-S 4x4 (R$ 219.990):
- Itens da versão HPE-S;
- sistema de tração 4x4 eletrônico S-AWC com modos de seleção (Auto, Snow, Gravel);
- rodas de 19" diamantadas;
- GPS offline.
Eclipse Cross HPE-S Black 4x4 (R$ 224.990):
- Itens da versão HPE-S 4x4;
- pintura especial Two Tone;
- acabamentos externos em preto brilhante com detalhes dourados (skid plates e grade);
- interior com revestimento premium em camurça;
- forro do teto na cor preta.
Consumo e motorização do Mitsubishi Eclipse Cross 2027
O trem de força que equipa todas as versões do Eclipse Cross adota o motor 1.5L MIVEC Turbo a gasolina, capaz de gerar 165 cv de potência e 25,5 kgfm de torque. O propulsor trabalha acoplado a uma transmissão automática do tipo CVT que simula oito marchas.
A arquitetura de suspensão é independente nas quatro rodas, sendo do tipo McPherson no eixo dianteiro e Multilink com molas helicoidais no eixo traseiro.
Já o consumo de combustível varia de acordo com o tipo de tração dos modelos:
Versões com tração dianteira (4x2): Rush, HPE, Tarmac e HPE-S
- Consumo Urbano: 10,3 km/l
- Consumo Rodoviário: 11,3 km/l
Versões com tração integral sob demanda (4x4 S-AWC): HPE-S 4x4 e Black 4x4
- Consumo Urbano: 10,2 km/l
- Consumo Rodoviário: 11,5 km/l