Mitsubishi anuncia lançamento de Eclipse Cross 2027 com redução de R$ 17 mil

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A Mitsubishi anunciou, nesta sexta-feira, 26, o início das vendas do SUV Eclipse Cross 2027 no mercado brasileiro. O utilitário esportivo médio estreia com modificações estéticas pontuais e uma nova estratégia comercial.

Para o lançamento da linha 2027, a montadora japonesa oferece bônus especiais que reduzem o preço final do veículo em até R$ 17.000, dependendo da configuração escolhida.

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O modelo mantém suas dimensões estruturais consagradas: são 4,54 metros de comprimento, 1,80 m de largura, 1,68 m de altura e 2,60 metros de distância entre-eixos.

Veja os preços dos novos modelos

A linha de 2027 do SUV contou com uma redução nos preços de todas as versões, confira:

Tabela de preços do Mitsubishi Cross 2027 - Foto: Divulgação | Mitsubishi

Equipamentos e versões

Eclipse Cross Rush (R$ 159.990):

sete airbags (frontais, laterais, cortina e joelho);

multimídia de 10,25" com Apple CarPlay e Android Auto sem fio;

rodas de liga leve aro 18";

luzes de rodagem diurna (DRL) em LED;

ar-condicionado digital;

controle de cruzeiro;

controles eletrônicos de estabilidade e de tração.

Eclipse Cross HPE (R$ 179.990):

Itens da versão acima.

faróis e luzes de neblina de LED;

bancos revestidos de couro com ajustes elétricos e aquecimento nos dianteiros;

ar-condicionado dual-zone;

paddle shifters;

Head-up display colorido;

sensores de chuva e crepuscular;

sistema de entrada e partida sem chave (KOS).

Mitsubishi Cross 2027 - Foto: Divulgação | Mitsubishi

Eclipse Cross Tarmac (R$ 184.990):

Itens da versão HPE;

rodas de liga leve de 19" diamantadas;

bancos revestidos de camurça com costuras cinza;

carregador de smartphone sem fio;

função Auto Hold;

teto em preto brilhante;

GPS offline integrado;

detalhes internos em prata escurecidos.

Eclipse Cross HPE-S (R$ 209.990):

Itens da versão HPE;

teto solar panorâmico duplo;

abertura elétrica do porta-malas com sensor de movimento (pé);

multimídia de 12,3”;

controle de velocidade adaptativo (ACC);

frenagem autônoma;

aviso de saída de faixa;

monitoramento de pontos cegos;

assistente de tráfego traseiro.

Mitsubishi Cross 2027 - Foto: Divulgação | Mitsubishi

Eclipse Cross HPE-S 4x4 (R$ 219.990):

Itens da versão HPE-S;

sistema de tração 4x4 eletrônico S-AWC com modos de seleção (Auto, Snow, Gravel);

rodas de 19" diamantadas;

GPS offline.

Eclipse Cross HPE-S Black 4x4 (R$ 224.990):

Itens da versão HPE-S 4x4;

pintura especial Two Tone;

acabamentos externos em preto brilhante com detalhes dourados (skid plates e grade);

interior com revestimento premium em camurça;

forro do teto na cor preta.

Mitsubishi Cross 2027 - Foto: Divulgação | Mitsubishi

Consumo e motorização do Mitsubishi Eclipse Cross 2027

O trem de força que equipa todas as versões do Eclipse Cross adota o motor 1.5L MIVEC Turbo a gasolina, capaz de gerar 165 cv de potência e 25,5 kgfm de torque. O propulsor trabalha acoplado a uma transmissão automática do tipo CVT que simula oito marchas.

A arquitetura de suspensão é independente nas quatro rodas, sendo do tipo McPherson no eixo dianteiro e Multilink com molas helicoidais no eixo traseiro.

Já o consumo de combustível varia de acordo com o tipo de tração dos modelos:

Versões com tração dianteira (4x2): Rush, HPE, Tarmac e HPE-S

Consumo Urbano: 10,3 km/l

Consumo Rodoviário: 11,3 km/l

Versões com tração integral sob demanda (4x4 S-AWC): HPE-S 4x4 e Black 4x4