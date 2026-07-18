Motoristas podem mudar categoria da CNH de forma gratuita; saiba como

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Motoristas que desejam mudar as categorias da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para C, D ou E, podem realizar a alteração de forma gratuita, através do programa Mais Motorista, do SEST SENAT.

Os interessados devem realizar as inscrições até a próxima terça-feira, 21, através deste link. São mais de 130 Unidades participantes em todo o Brasil.

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O programa oferece, ainda, a qualificação profissional para quem deseja atuar no transporte de cargas e de passageiros.

Podem se inscrever pessoas:

A partir de 19 anos;

que sabem ler e escrever;

possuem CPF;

tenham CNH válida para a mudança de categoria pretendida;

que não estejam com o direito de dirigir suspenso;

não tenham cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses.

O programa também está aberto para Pessoas com Deficiência (PCD). A única exigência é estar apto, de acordo com a legislação de trânsito, para conduzir veículos nas categorias C, D ou E.

A inscrição no processo seletivo não garante uma vaga no programa, pois a participação depende da seleção e da convocação. O ranking de seleção que prioriza:

Mulheres no CadÚnico,

pessoas no CadÚnico,

demais mulheres e público geral.

Candidatos desempregados e com maior número de dependentes diretos largam na frente na classificação.

Entenda como funciona o programa

O programa contempla a mudança de categoria:

De AB ou B para C.

De AB, B, AC ou C para D.

De AC, C, AD ou D para E.

Após a mudança de categoria, o participante realizará uma das formações profissionais especializadas:

Transporte de Produtos Perigosos

Transporte de Cargas Indivisíveis

Transporte Coletivo de Passageiros

Transporte de Escolares

Também poderão ser realizados:

Cursos homologados

Curso de Condução Segura e Responsável

Como saber se foi selecionado?

Os selecionados receberão um e-mail de convocação com todas as orientações. A partir dele, é necessário acessar o Portal do Cliente e enviar as fotos da documentação solicitada.

O envio dos documentos deve ser realizado em até 10 dias após a convocação. O não cumprimento do prazo implica a perda da vaga, que será destinada ao próximo candidato da lista de classificação.