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Motoristas podem mudar categoria da CNH de forma gratuita; saiba como
Os interessados devem realizar as inscrições até a próxima terça-feira, 21
Motoristas que desejam mudar as categorias da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para C, D ou E, podem realizar a alteração de forma gratuita, através do programa Mais Motorista, do SEST SENAT.
Os interessados devem realizar as inscrições até a próxima terça-feira, 21, através deste link. São mais de 130 Unidades participantes em todo o Brasil.
O programa oferece, ainda, a qualificação profissional para quem deseja atuar no transporte de cargas e de passageiros.
Podem se inscrever pessoas:
- A partir de 19 anos;
- que sabem ler e escrever;
- possuem CPF;
- tenham CNH válida para a mudança de categoria pretendida;
- que não estejam com o direito de dirigir suspenso;
- não tenham cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses.
O programa também está aberto para Pessoas com Deficiência (PCD). A única exigência é estar apto, de acordo com a legislação de trânsito, para conduzir veículos nas categorias C, D ou E.
A inscrição no processo seletivo não garante uma vaga no programa, pois a participação depende da seleção e da convocação. O ranking de seleção que prioriza:
- Mulheres no CadÚnico,
- pessoas no CadÚnico,
- demais mulheres e público geral.
Candidatos desempregados e com maior número de dependentes diretos largam na frente na classificação.
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Entenda como funciona o programa
O programa contempla a mudança de categoria:
- De AB ou B para C.
- De AB, B, AC ou C para D.
- De AC, C, AD ou D para E.
Após a mudança de categoria, o participante realizará uma das formações profissionais especializadas:
- Transporte de Produtos Perigosos
- Transporte de Cargas Indivisíveis
- Transporte Coletivo de Passageiros
- Transporte de Escolares
Também poderão ser realizados:
- Cursos homologados
- Curso de Condução Segura e Responsável
Como saber se foi selecionado?
Os selecionados receberão um e-mail de convocação com todas as orientações. A partir dele, é necessário acessar o Portal do Cliente e enviar as fotos da documentação solicitada.
O envio dos documentos deve ser realizado em até 10 dias após a convocação. O não cumprimento do prazo implica a perda da vaga, que será destinada ao próximo candidato da lista de classificação.