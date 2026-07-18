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Motoristas podem mudar categoria da CNH de forma gratuita; saiba como

Os interessados devem realizar as inscrições até a próxima terça-feira, 21

Luiza Nascimento
Por
Carteira Nacional de Motorista
Carteira Nacional de Motorista - Foto: Divulgação / Detran AL

Motoristas que desejam mudar as categorias da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para C, D ou E, podem realizar a alteração de forma gratuita, através do programa Mais Motorista, do SEST SENAT.

Os interessados devem realizar as inscrições até a próxima terça-feira, 21, através deste link. São mais de 130 Unidades participantes em todo o Brasil.

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O programa oferece, ainda, a qualificação profissional para quem deseja atuar no transporte de cargas e de passageiros.

Podem se inscrever pessoas:

  • A partir de 19 anos;
  • que sabem ler e escrever;
  • possuem CPF;
  • tenham CNH válida para a mudança de categoria pretendida;
  • que não estejam com o direito de dirigir suspenso;
  • não tenham cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses.

O programa também está aberto para Pessoas com Deficiência (PCD). A única exigência é estar apto, de acordo com a legislação de trânsito, para conduzir veículos nas categorias C, D ou E.

A inscrição no processo seletivo não garante uma vaga no programa, pois a participação depende da seleção e da convocação. O ranking de seleção que prioriza:

  • Mulheres no CadÚnico,
  • pessoas no CadÚnico,
  • demais mulheres e público geral.

Candidatos desempregados e com maior número de dependentes diretos largam na frente na classificação.

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Entenda como funciona o programa

O programa contempla a mudança de categoria:

  • De AB ou B para C.
  • De AB, B, AC ou C para D.
  • De AC, C, AD ou D para E.

Após a mudança de categoria, o participante realizará uma das formações profissionais especializadas:

  • Transporte de Produtos Perigosos
  • Transporte de Cargas Indivisíveis
  • Transporte Coletivo de Passageiros
  • Transporte de Escolares

Também poderão ser realizados:

  • Cursos homologados
  • Curso de Condução Segura e Responsável

Como saber se foi selecionado?

Os selecionados receberão um e-mail de convocação com todas as orientações. A partir dele, é necessário acessar o Portal do Cliente e enviar as fotos da documentação solicitada.

O envio dos documentos deve ser realizado em até 10 dias após a convocação. O não cumprimento do prazo implica a perda da vaga, que será destinada ao próximo candidato da lista de classificação.

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Tags

habilitação qualificação profissional Trânsito

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