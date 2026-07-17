MG Motor vai lançar SUVs no Brasil para rivalizar com T-Cross e Creta

A MG Motors lançou, nesta sexta-feira, 17, o MG4 Urban no Brasil e já pretende dar os próximos passos para adentrar em definitivo no mercado de vendas brasileiro com a possível chegada de outros quatro modelos SUVs que ameaçariam a soberania de carros como T-Cross e Creta, queridinhos dos brasileiros no segmento.

Além disso, a fabricante de origem britânica e que atualmente pertence a um grupo chinês, ainda estaria estudando a abertura de uma nova fábrica em território brasileiro.

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Vale ressaltar que a MG confirmou que vai montar o MG4 Urban e o MG S5 no Brasil, em Horizonte, no Ceará, a partir de outubro de 2026.

Quais carros da MG Motors devem chegar ao Brasil?

De acordo com o portal Autoesporte, os quatro primeiros modelos que devem desembarcar no Brasil no futuro e prometem desbancar SUVs consolidados no mercado, como o Volkswagen T-Cross e Hyundai Creta, são:

S9;

HS;

ZS;

IM6, modelo da submarca de luxo da MG.

Conheça os modelos da MG

MG S9

O primeiro exemplar que deve desembarcar no Brasil é o MG S9, um SUV de sete lugares, que utiliza uma motorização híbrida plug-in (PHEV), com motor 1.5 turbo a gasolina de 142 cv, aliado com outro elétrico de 231 cv.



Com essa junção, ele possui um total de 299 cv de potência e 39,8 kgfm de torque.

MG S9 - Foto: Divulgação

MG HS

Outra possibilidade de chegada ao mercado brasileiro é o MG HS, outro SUV médio de 4,65 metros de comprimento, 1,89 m de largura, 1,66 m de altura e 2,76 m de entre-eixos.



Ou seja, o modelo é comparado, fisicamente, a veículos como o BYD Song Pro e GWM Haval H6.

No MG HS, a motorização também é híbrida plug-in (PHEV) e funciona a partir da combinação de um motor 1.5 turbo com um propulsor elétrico, além de uma bateria de 24,7 kWh, resultando em uma potência combinada de 339 cv.

MG HS - Foto: Divulgação

MG ZS



O terceiro carro que deve chegar ao mercado nacional é o MG ZS, que é um SUV que vive nos limites de maiores entre os compactos e menores entre os médios.

Sua motorização é híbrida plena (HEV) e combina o mesmo motor 1.5, desta vez aspirado, com um propulsor elétrico, gerando 224 cv totais. Sua bateria também é menor, tendo somente 1,8 kWh, e não necessita de recarga externa.

MG ZS - Foto: Divulgação

MG IM6

Finalizando a lista, a MG já confirmou a chegada de sua divisão de luxo, concorrente da Denza (divisão de luxo da BYD) e Zeekr (divisão de luxo da Geely), a IM.



Mesmo sem o martelo batido, tudo aponta que, com ela, o primeiro veículo a desembarcar no Brasil será o IM6. Na configuração do modelo topo de linha, o SUV médio utiliza dois motores elétricos, um em cada eixo, que geram potência combinada de 751 cv e torque de 80,2 kgfm.

Com esse conjunto, ele consegue acelerar de 0 a 100 km/h em 3,5 segundos, de acordo com os dados divulgados pela fabricante. Sua autonomia pode chegar a 624 km, de acordo com o ciclo WLTP.