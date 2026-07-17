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MG Motor vai lançar SUVs no Brasil para rivalizar com T-Cross e Creta

Fabricante trará carros híbridos para produção no Brasil

Gustavo Zambianco
Por
MG S9
MG S9 - Foto: Divulgação

A MG Motors lançou, nesta sexta-feira, 17, o MG4 Urban no Brasil e já pretende dar os próximos passos para adentrar em definitivo no mercado de vendas brasileiro com a possível chegada de outros quatro modelos SUVs que ameaçariam a soberania de carros como T-Cross e Creta, queridinhos dos brasileiros no segmento.

Além disso, a fabricante de origem britânica e que atualmente pertence a um grupo chinês, ainda estaria estudando a abertura de uma nova fábrica em território brasileiro.

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Vale ressaltar que a MG confirmou que vai montar o MG4 Urban e o MG S5 no Brasil, em Horizonte, no Ceará, a partir de outubro de 2026.

Quais carros da MG Motors devem chegar ao Brasil?

De acordo com o portal Autoesporte, os quatro primeiros modelos que devem desembarcar no Brasil no futuro e prometem desbancar SUVs consolidados no mercado, como o Volkswagen T-Cross e Hyundai Creta, são:

  • S9;
  • HS;
  • ZS;
  • IM6, modelo da submarca de luxo da MG.

Conheça os modelos da MG

MG S9

O primeiro exemplar que deve desembarcar no Brasil é o MG S9, um SUV de sete lugares, que utiliza uma motorização híbrida plug-in (PHEV), com motor 1.5 turbo a gasolina de 142 cv, aliado com outro elétrico de 231 cv.

Com essa junção, ele possui um total de 299 cv de potência e 39,8 kgfm de torque.

MG S9
MG S9 - Foto: Divulgação

MG HS

Outra possibilidade de chegada ao mercado brasileiro é o MG HS, outro SUV médio de 4,65 metros de comprimento, 1,89 m de largura, 1,66 m de altura e 2,76 m de entre-eixos.

Ou seja, o modelo é comparado, fisicamente, a veículos como o BYD Song Pro e GWM Haval H6.

No MG HS, a motorização também é híbrida plug-in (PHEV) e funciona a partir da combinação de um motor 1.5 turbo com um propulsor elétrico, além de uma bateria de 24,7 kWh, resultando em uma potência combinada de 339 cv.

MG HS
MG HS - Foto: Divulgação

MG ZS

O terceiro carro que deve chegar ao mercado nacional é o MG ZS, que é um SUV que vive nos limites de maiores entre os compactos e menores entre os médios.

Sua motorização é híbrida plena (HEV) e combina o mesmo motor 1.5, desta vez aspirado, com um propulsor elétrico, gerando 224 cv totais. Sua bateria também é menor, tendo somente 1,8 kWh, e não necessita de recarga externa.

MG ZS
MG ZS - Foto: Divulgação

MG IM6

Finalizando a lista, a MG já confirmou a chegada de sua divisão de luxo, concorrente da Denza (divisão de luxo da BYD) e Zeekr (divisão de luxo da Geely), a IM.

Mesmo sem o martelo batido, tudo aponta que, com ela, o primeiro veículo a desembarcar no Brasil será o IM6. Na configuração do modelo topo de linha, o SUV médio utiliza dois motores elétricos, um em cada eixo, que geram potência combinada de 751 cv e torque de 80,2 kgfm.

Com esse conjunto, ele consegue acelerar de 0 a 100 km/h em 3,5 segundos, de acordo com os dados divulgados pela fabricante. Sua autonomia pode chegar a 624 km, de acordo com o ciclo WLTP.

MG IM6
MG IM6 - Foto: Divulgação

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