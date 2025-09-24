Novo Nissan Frontier chega por R$ 277 mil com novo recurso de tecnologia

Novo carro da Nissan - Foto: Divulgação | Nissan

A Nissan apresentou a nova Frontier Attack 2026, versão de entrada da sua picape média que agora passa a oferecer recursos avançados de segurança como item de série. O modelo, já disponível na rede de concessionárias, parte de R$ 277.590 e chega com a missão de reforçar o custo-benefício da linha ao incluir tecnologias até então restritas a versões mais caras.

Entre as principais novidades, a Attack incorpora três sistemas do pacote ADAS: o Alerta Avançado de Colisão Frontal, o Assistente Inteligente de Frenagem e o Alerta de Atenção ao Motorista.

Esses recursos ajudam a evitar acidentes ou reduzir impactos, aumentando a proteção de quem está a bordo. Outra novidade é a possibilidade de desativar o airbag do passageiro com a chave do carro, recurso prático para quem transporta crianças ou circula sozinho, com status visível por meio de um LED no painel.

A linha 2026 também ficou mais enxuta. Agora, a Frontier é vendida em apenas três versões: Attack, Pro-4X e Platinum. As configurações S, SEe XE foram descontinuadas, simplificando a gama e deixando mais claras as opções para os diferentes perfis deconsumidores. A Pro-4X e a Platinum custam R$ 317.990 cada.

Tecnologia

Recursos como o auxílio de partida em rampa (HSA)e o controle automático de descida (HDC) reforçam a vocação off-road. Nas versões mais completas,a Frontier oferece ainda teto solar -inédito entre concorrentes -, câmera 360º, detector de objetos em movimento e multimídia com tela de 8 polegadas.

Sob o capô, a picape segue equipada com o motor 2.316V biturbo a diesel,que entrega 190 cve 450 Nm de torque. O câmbio é automático de sete marchas,e a tração 4x4 conta com os modos 4x2, 4x4 High e 4x4 reduzida, todos selecionáveis por botão.

A suspensão traseira multilink com molas helicoidais e a dianteira de braço duplo com barra estabilizadora garantem robustez no fora de estrada e conforto no asfalto. Concorrentes O lançamento coloca a Frontier frente a frente com alguns dos nomes mais fortes do segmento de picapes médias no Brasil.

A Toyota Hilux mantém a liderança histórica pela confiabilidade e pós-venda. A Chevrolet S10 aposta no bom pacote de versões e ampla rede de concessionárias. A Ford Ranger, recém-atualizada, chega com mais potência e conectividade, enquanto a Mitsubishi L200 Triton preserva o apelo da durabilidade em uso severo.

A Volkswagen Amarok, por sua vez, foca em conforto interno e equipamentos tecnológicos. É nesse ambiente competitivo que a Nissan posiciona a nova Attack, oferecendo mais segurança em um modelo de entrada que busca conquistar consumidores exigentes.