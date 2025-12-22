Os 10 carros mais vendidos do Brasil em 2025: veja o ranking completo

Fiat Strada - Foto: Fiat/divulgação

A liderança do mercado automobilístico brasileiro, entre janeiro e novembro de 2025, aponta para a dominância dos modelos compactos e, sobretudo, dos SUVs. Os dados foram divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

Enquanto a Fiat Strada se consolida como a líder geral de vendas, o segmento de carros de passeio e utilitários esportivos travam uma batalha acirrada por posições de destaque.

O ranking dos 10 carros mais vendidos é composto por picapes de entrada, hatches compactos versáteis e uma forte presença de SUVs, revelando o gosto do brasileiro por veículos mais altos e robustos.

Top 10 carros mais vendidos do Brasil em 2025

1º - Fiat Strada (128.357 unidades)

Fiat Strada | Foto: Fiat/divulgação

A Fiat Strada mantém sua hegemonia no topo, sendo o veículo mais vendido do país. É a única picape compacta a oferecer opções de motorização turbo (1.0 Turbo Flex de 130 cv) e a consagrada 1.3 Firefly Flex. Seu design renovado e a capacidade de carga de até 720 kg (Cabine Plus) ou volume de 844L (Cabine Dupla) a tornam indispensável tanto para o trabalho quanto para o uso urbano.

2º - Volkswagen Polo (112.238 unidades)

Volkswagen Polo | Foto: Volkswagen

O campeão de passeio, o Volkswagen Polo equilibra desempenho e segurança. O modelo oferece motores eficientes, com destaque para o 1.0 170 TSI (turbo), que entrega até 116 cv, e o 1.0 MPI nas versões de entrada. É conhecido por ter um conjunto de segurança completo, incluindo 4 airbags de série e controles eletrônicos (ESC, ASR). Seu porta-malas de 300 litros e a direção elétrica complementam o pacote compacto ideal para o dia a dia.

3º - Fiat Argo (92.376 unidades)

Fiat Argo | Foto: Divulgação / Fiat

O Fiat Argo consolida a presença da marca italiana no pódio. Focado na eficiência e acessibilidade, é equipado com motorizações 1.0 Firefly (75 cv) e 1.3 Firefly (107 cv), disponíveis com câmbio manual ou automático CVT. Suas dimensões compactas (300 litros de porta-malas) e o foco em um baixo custo de manutenção o colocam como uma das escolhas mais econômicas da lista.

4º - Volkswagen T-Cross (82.116 unidades)

Volkswagen T-Cross | Foto: Divulgação | Volkswagen

O primeiro SUV do ranking, o Volkswagen T-Cross é o líder da categoria mais popular do Brasil. Seu sucesso se deve à oferta de motores turbo TSI (1.0 200 TSI de 128 cv ou 1.4 250 TSI de 150 cv), todos acoplados ao câmbio automático de 6 marchas. O T-Cross é valorizado pela segurança (6 airbags nas versões mais completas), tecnologia (Multimídia VW Play) e pelo bom espaço interno e porta-malas ajustável (373 a 420 litros).

5º - Hyundai HB20 (76.101 unidades)

Hyundai HB20 | Foto: Divulgação | Hyundai

O Hyundai HB20, um dos hatches mais vendidos do país, tem na motorização 1.0 Turbo GDI (120 cv) e no design arrojado seus principais atrativos. O modelo se destaca pela lista de equipamentos de segurança e conforto, como o pacote de 6 airbags de série em todas as versões e a conectividade multimídia, mantendo-se como uma opção confiável e bem equipada na categoria de compactos.

6º - Chevrolet Onix 71.891 unidades)

Chevrolet Onix | Foto: Divulgação | Chevrolet

Forte concorrente do HB20 e Polo, o Onix é famoso pela conectividade (Wi-Fi nativo e MyLink) e pela motorização 1.0 Turbo de 116 cv. Recentemente, ganhou reforços de segurança como a frenagem automática de emergência em algumas versões.

7º - Hyundai Creta (67.997 unidades)

Hyundai Creta | Foto: Divulgação | Hyundai

Outro SUV que se destaca, o Creta é conhecido pelo seu design polarizador e pela motorização 1.0 TGDI (turbo), entregando 120 cv. Oferece um bom porta-malas (422 litros) e tecnologias como câmeras 360° e teto solar panorâmico nas versões topo de linha.

8º - Fiat Mobi (66.580 unidades)

Fiat Mobi | Foto: Divulgação | Fiat

O modelo mais compacto e acessível da lista, o Mobi é a escolha de quem prioriza o trânsito urbano e a economia de combustível, com seu motor 1.0 Fire de baixo consumo. Seu tamanho facilita o estacionamento, mas o porta-malas é limitado (200 litros).

9º - Volkswagen Saveiro (59.587 unidades)

A rival direta da Strada, a Saveiro agrada pela robustez e o tradicional motor 1.6 MSI de 116 cv (etanol). Continua sendo uma opção para quem busca uma picape de trabalho com manutenção simplificada.

10º - Toyota Corolla Cross (57.046 unidades)

Toyota Corolla Cross | Foto: Divulgação | Toyota

Fechando o top 10, o SUV da Toyota é sinônimo de confiabilidade e valor de revenda. Sua motorização mais vendida é a 2.0 Dynamic Force de 175 cv, mas a versão híbrida oferece o apelo da eficiência. É um dos poucos modelos a oferecer o pacote de segurança ativa Toyota Safety Sense (TSS).