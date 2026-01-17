LANÇAMENTOS
Para baratear carros, Fiat pode limitar velocidade de novos modelos
Montadora estuda restringir Fiat 500 e Panda a 117 km/h
Por Redação
Para conter a alta dos preços dos carros urbanos na Europa, a Fiat avalia limitar a velocidade máxima de dois novos lançamentos: o Fiat 500 e Panda a cerca de 117 km/h.
De acordo com a montadora, a medida permitiria eliminar parte dos sistemas avançados de assistência à condução (ADAS), hoje obrigatórios na região.
Esses equipamentos, voltados principalmente para uso em rodovias, elevam os custos de produção e têm pouca relevância no trânsito urbano, principal ambiente desses veículos.
Leia Também:
Gigante chinesa ‘irmã da Fiat’ terá fábrica para carros elétricos no Brasil
Fiat Toro 2026 chega com design moderno, mais tecnologia e novos preços
Fiat dispara na liderança e coloca 3 modelos entre os mais vendidos do Brasil
Fiat Toro 2026 tem primeiras imagens reveladas e traz novo visual imponente
Em entrevista à revista britânica Autocar, o CEO da Fiat, Olivier François, afirmou que o aumento da tecnologia embarcada fez o preço médio dos carros urbanos subir aproximadamente 60% nos últimos cinco anos.
Como funcionaria
Com a nova diretriz, tanto as versões elétricas quanto as híbridas do Fiat 500 e do Panda teriam a velocidade máxima limitada a cerca de 117 km/h.
Isso permitiria retirar componentes do sistema ADAS, como radares frontais de ondas milimétricas e câmeras estereoscópicas de alta resolução, substituindo-os por soluções mais simples ou eliminando-os completamente.
Para o consumidor urbano, o impacto tende a ser pequeno. A aceleração em baixas velocidades, como de 0 a 50 km/h ou de 0 a 100 km/h, deve ser mantida, preservando a agilidade no trânsito das cidades.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes