Para baratear carros, Fiat pode limitar velocidade de novos modelos

Para conter a alta dos preços dos carros urbanos na Europa, a Fiat avalia limitar a velocidade máxima de dois novos lançamentos: o Fiat 500 e Panda a cerca de 117 km/h.

De acordo com a montadora, a medida permitiria eliminar parte dos sistemas avançados de assistência à condução (ADAS), hoje obrigatórios na região.

Esses equipamentos, voltados principalmente para uso em rodovias, elevam os custos de produção e têm pouca relevância no trânsito urbano, principal ambiente desses veículos.

Em entrevista à revista britânica Autocar, o CEO da Fiat, Olivier François, afirmou que o aumento da tecnologia embarcada fez o preço médio dos carros urbanos subir aproximadamente 60% nos últimos cinco anos.

Como funcionaria

Com a nova diretriz, tanto as versões elétricas quanto as híbridas do Fiat 500 e do Panda teriam a velocidade máxima limitada a cerca de 117 km/h.

Isso permitiria retirar componentes do sistema ADAS, como radares frontais de ondas milimétricas e câmeras estereoscópicas de alta resolução, substituindo-os por soluções mais simples ou eliminando-os completamente.

Para o consumidor urbano, o impacto tende a ser pequeno. A aceleração em baixas velocidades, como de 0 a 50 km/h ou de 0 a 100 km/h, deve ser mantida, preservando a agilidade no trânsito das cidades.