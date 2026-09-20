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Peugeot 208 2027 fica até R$ 13 mil mais barato; veja mudanças
Hatch compacto perde a versão Active, reduz preços e potência para se adequar ao IPI Verde
A Peugeot atualizou o 208 para a linha 2027 no Brasil e trouxe uma série de mudanças para o hatch compacto. O modelo ficou mais barato, perdeu uma versão do catálogo e passou a ser vendido em três configurações.
Além dos retoques no visual, a principal alteração está sob o capô. As versões equipadas com o motor 1.0 turbo passaram a entregar menos potência, em uma mudança relacionada às regras do IPI Verde.
208 fica até R$ 13 mil mais barato
A versão Active deixou de fazer parte da linha 2027. Com isso, o Peugeot 208 passa a ser oferecido nas configurações Style, Allure e GT.
Os preços também foram reduzidos. A maior queda aconteceu justamente na versão de entrada:
- Peugeot 208 Style: de R$ 106.990 para R$ 93.990;
- Peugeot 208 Allure: de R$ 126.990 para R$ 119.990;
- Peugeot 208 GT: de R$ 138.990 para R$ 132.990.
Segundo a Peugeot, as três versões passam a contar com desenhos específicos de rodas. Outra mudança está na identificação da configuração topo de linha, que agora utiliza oficialmente a sigla MHEV no lugar de “Hybrid”.
Motor turbo perde potência
A versão Style continua equipada com o motor 1.0 aspirado flex de três cilindros, combinado ao câmbio manual de cinco marchas.
O conjunto entrega 71 cv com gasolina e 75 cv com etanol, além de 10,7 kgfm de torque a 3.520 rpm.
Já as versões Allure e GT utilizam o motor 1.0 Turbo 200, associado ao câmbio automático CVT com sete marchas simuladas.
Na linha 2027, porém, a potência caiu de 130 cv para 115 cv. O torque máximo foi mantido em 20,4 kgfm.
Na configuração GT, o propulsor turbo ainda trabalha em conjunto com um sistema híbrido leve de 12V.
Consumo muda de acordo com a versão
Entre as três configurações, o 208 Style apresenta os melhores números de consumo.
Com gasolina, o modelo registra 13,6 km/l na cidade e 15,3 km/l na estrada. Com etanol, as médias ficam em 9,5 km/l e 10,8 km/l, respectivamente.
Na versão Allure, o consumo com gasolina é de 11,8 km/l no ciclo urbano e 14 km/l no rodoviário. Abastecido com etanol, o hatch registra 8,3 km/l na cidade e 10,1 km/l na estrada.
Já o 208 GT MHEV alcança 12,9 km/l na cidade e 14 km/l na estrada com gasolina. Com etanol, são 8,9 km/l e 9,8 km/l, respectivamente.
Por que o Peugeot 208 perdeu potência?
A redução não foi feita apenas por uma mudança de desempenho. A nova calibração permite que o 208 se enquadre nos critérios do IPI Verde, programa que prevê alíquotas menores para veículos que atendem a determinados requisitos de eficiência energética e potência.
A estratégia é semelhante à adotada recentemente pela Fiat com os modelos Pulse e Fastback, que também tiveram a potência do motor 1.0 turbo reduzida.
Cada versão ganha visual próprio
A Peugeot também diferenciou as configurações do 208 2027 com elementos específicos de acabamento.
O Style conta com badge laranja na coluna C, grade dianteira em preto brilhante e acabamento interno escurecido.
Na Allure, o modelo recebe aerofólio na cor da carroceria, identificação Turbo 200, revestimento em couro nos painéis das portas e volante com costuras cinzas.
Já a GT MHEV traz aerofólio esportivo em preto brilhante, antena de teto no formato shark, badges GT e MHEV e rodas de liga leve diamantadas de 17 polegadas.
Nas versões Style e Allure, as rodas são de 16 polegadas.
208 ganha nova opção de cor
A linha 2027 também ampliou a oferta de cores. Agora, o Peugeot 208 pode ser encontrado em cinco opções:
- Preto Perla Nera;
- Cinza Artense;
- Cinza Selenium;
- Azul Obsession;
- Branco Okénite, nova opção da gama.