Peugeot 208 2027 fica até R$ 13 mil mais barato; veja mudanças

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A Peugeot atualizou o 208 para a linha 2027 no Brasil e trouxe uma série de mudanças para o hatch compacto. O modelo ficou mais barato, perdeu uma versão do catálogo e passou a ser vendido em três configurações.

Além dos retoques no visual, a principal alteração está sob o capô. As versões equipadas com o motor 1.0 turbo passaram a entregar menos potência, em uma mudança relacionada às regras do IPI Verde.

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208 fica até R$ 13 mil mais barato

A versão Active deixou de fazer parte da linha 2027. Com isso, o Peugeot 208 passa a ser oferecido nas configurações Style, Allure e GT.

Os preços também foram reduzidos. A maior queda aconteceu justamente na versão de entrada:

Peugeot 208 Style : de R$ 106.990 para R$ 93.990;

: de R$ 106.990 para R$ 93.990; Peugeot 208 Allure : de R$ 126.990 para R$ 119.990;

: de R$ 126.990 para R$ 119.990; Peugeot 208 GT : de R$ 138.990 para R$ 132.990.

Segundo a Peugeot, as três versões passam a contar com desenhos específicos de rodas. Outra mudança está na identificação da configuração topo de linha, que agora utiliza oficialmente a sigla MHEV no lugar de “Hybrid”.

Peugeot 208 - Foto: Divulgação | Peugeot

Motor turbo perde potência

A versão Style continua equipada com o motor 1.0 aspirado flex de três cilindros, combinado ao câmbio manual de cinco marchas.

O conjunto entrega 71 cv com gasolina e 75 cv com etanol, além de 10,7 kgfm de torque a 3.520 rpm.

Já as versões Allure e GT utilizam o motor 1.0 Turbo 200, associado ao câmbio automático CVT com sete marchas simuladas.

Peugeot 208 - Foto: Divulgação | Peugeot

Na linha 2027, porém, a potência caiu de 130 cv para 115 cv. O torque máximo foi mantido em 20,4 kgfm.

Na configuração GT, o propulsor turbo ainda trabalha em conjunto com um sistema híbrido leve de 12V.

Peugeot 208 - Foto: Divulgação | Peugeot

Consumo muda de acordo com a versão

Entre as três configurações, o 208 Style apresenta os melhores números de consumo.

Com gasolina, o modelo registra 13,6 km/l na cidade e 15,3 km/l na estrada. Com etanol, as médias ficam em 9,5 km/l e 10,8 km/l, respectivamente.

Na versão Allure, o consumo com gasolina é de 11,8 km/l no ciclo urbano e 14 km/l no rodoviário. Abastecido com etanol, o hatch registra 8,3 km/l na cidade e 10,1 km/l na estrada.

Já o 208 GT MHEV alcança 12,9 km/l na cidade e 14 km/l na estrada com gasolina. Com etanol, são 8,9 km/l e 9,8 km/l, respectivamente.

Por que o Peugeot 208 perdeu potência?

A redução não foi feita apenas por uma mudança de desempenho. A nova calibração permite que o 208 se enquadre nos critérios do IPI Verde, programa que prevê alíquotas menores para veículos que atendem a determinados requisitos de eficiência energética e potência.

Peugeot 208 - Foto: Divulgação | Peugeot

A estratégia é semelhante à adotada recentemente pela Fiat com os modelos Pulse e Fastback, que também tiveram a potência do motor 1.0 turbo reduzida.

Cada versão ganha visual próprio

A Peugeot também diferenciou as configurações do 208 2027 com elementos específicos de acabamento.

O Style conta com badge laranja na coluna C, grade dianteira em preto brilhante e acabamento interno escurecido.

Na Allure, o modelo recebe aerofólio na cor da carroceria, identificação Turbo 200, revestimento em couro nos painéis das portas e volante com costuras cinzas.

Peugeot 208 - Foto: Divulgação | Peugeot

Já a GT MHEV traz aerofólio esportivo em preto brilhante, antena de teto no formato shark, badges GT e MHEV e rodas de liga leve diamantadas de 17 polegadas.

Nas versões Style e Allure, as rodas são de 16 polegadas.

208 ganha nova opção de cor

A linha 2027 também ampliou a oferta de cores. Agora, o Peugeot 208 pode ser encontrado em cinco opções: