Profissionais baianos da BYD voltam da China prontos para liderar produção

A turma foi formada por quase 70 colaboradores - Foto: Marketing/BYD Auto do Brasil

Quase 70 colaboradores da BYD Auto do Brasil receberam, nesta semana, os certificados de conclusão do primeiro curso de aperfeiçoamento profissional em operação automotiva, promovido em parceria com o Senai. A cerimônia foi realizada na sede da empresa em Camaçari, na Bahia, onde está sendo construída a maior fábrica da montadora fora da Ásia. Metade da turma foi aprovada na capacitação, composta majoritariamente por moradores da própria cidade.

Estavam presentes na cerimônia realizada na BYD Auto do Brasil, representantes do RH da BYD na Bahia, Rodrigo Rosseto e Jeff Liu, das divisões ligadas à fabricação dos veículos, Wando Wang e Eduardo Macedo, e representantes do Senai Bahia e Senai Camaçari.

“Foi um processo de muita riqueza e aprendizado. Teoria no Brasil e prática na China, uma experiência inusitada para a história do Senai que está completando 80 anos. Ressalto que nosso propósito é transformar histórias e aqui na BYD começamos um ciclo que já está gerando bons frutos”, comentou Patrícia Evangelista, superintendente de Educação do Senai Bahia.

Treinamento na matriz da BYD

Os profissionais técnicos e líderes de produção passaram dois meses em treinamento na matriz da BYD em Shenzhen e em outras cidades chinesas como Zheng Zhou e Xian. O objetivo foi complementar a parte teórica realizada no Brasil, conhecer de perto a produção de automóveis eletrificados e trocar experiências entre os trabalhadores da BYD Brasil e BYD China.

Profissionais receberam certificado | Foto: Marketing/BYD Auto do Brasil

A líder de Qualidade Fabiana Oliveira foi umas das primeiras contratadas para a linha de produção da fábrica de Camaçari e voltou com a certeza que está no lugar certo. “Foi uma grande experiência na China. Conheci uma linha de montagem altamente tecnológica, uma nova forma de trabalho e levei meu conhecimento, numa troca muito enriquecedora. Um momento ímpar para todos nós”, comemorou Fabiana.

Ação inédita

Esta foi a primeira vez que colaboradores que atuam diretamente na produção dos veículos viajaram para a sede da BYD. Durante o intercâmbio, o grupo participou de cursos de aperfeiçoamento como o de Gestão de Processos de Montagem e Qualidade Automotivos e Operação e Manutenção de Sistemas Industriais.

A BYD tem a certeza de que esses profissionais voltaram muito mais preparados. Rodrigo Rosseto, - gerente sênior de RH da BYD

"Acreditamos muito nessa troca de experiências e conhecimentos entre as equipes do Brasil e China. A BYD tem a certeza de que esses profissionais voltaram muito mais preparados e que eles representam uma nova geração na produção automotiva no Brasil, especialmente, na Bahia”, ressaltou o gerente sênior de Recursos Humanos da BYD Auto do Brasil, Rodrigo Rosseto.