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EM TRAMITAÇÃO

Projeto propõe venda de gasolina sem etanol em postos do Brasil

Texto em análise no Congresso prevê autonomia para estados e foco em donos de carros antigos

Jair Mendonça Jr
Por
Proposta visa dar autonomia aos estados
Proposta visa dar autonomia aos estados - Foto: Agência Brasil

Um projeto em tramitação no Senado Federal propõe autorizar a comercialização de gasolina sem adição de etanol no Brasil. A proposta, originada de uma ideia legislativa, visa dar autonomia aos estados para permitirem a venda de combustíveis com formulações diferentes das atuais.

Pontos principais do projeto

  • Autonomia estadual: os governos estaduais definirão se autorizam ou não a comercialização dos novos tipos de combustível em seus territórios.
  • Caráter opcional: os postos de revenda não serão obrigados a oferecer a gasolina pura, ficando a critério do estabelecimento a adesão à venda.
  • Variantes previstas: o texto menciona a possibilidade de oferta de gasolina sem etanol (E0) e com teor fixo de 10% de etanol (E10).
  • Público-alvo: a medida busca atender demandas de proprietários de veículos antigos, colecionadores e motores específicos sensíveis ao teor de álcool na mistura padrão.
  • Regulamentação técnica: a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) mantém a competência para definir as especificações técnicas e de qualidade.

Contexto do mercado de combustíveis

Atualmente, a legislação brasileira estabelece percentuais obrigatórios de etanol anidro misturado à gasolina comercializada nas bombas, definidos pelo Conselho Interministerial do Açúcar e do Álcool (CIMA).

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Propostas anteriores para a introdução da gasolina pura no mercado brasileiro enfrentaram debates sobre os impactos na cadeia produtiva do biocombustível e nos preços ao consumidor. O novo texto tramita nas comissões do Senado para análise de viabilidade jurídica e técnica antes de seguir para votação.

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