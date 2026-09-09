Projeto propõe venda de gasolina sem etanol em postos do Brasil

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Um projeto em tramitação no Senado Federal propõe autorizar a comercialização de gasolina sem adição de etanol no Brasil. A proposta, originada de uma ideia legislativa, visa dar autonomia aos estados para permitirem a venda de combustíveis com formulações diferentes das atuais.

Pontos principais do projeto

Autonomia estadual : os governos estaduais definirão se autorizam ou não a comercialização dos novos tipos de combustível em seus territórios.

: os governos estaduais definirão se autorizam ou não a comercialização dos novos tipos de combustível em seus territórios. Caráter opcional : os postos de revenda não serão obrigados a oferecer a gasolina pura, ficando a critério do estabelecimento a adesão à venda.

: os postos de revenda não serão obrigados a oferecer a gasolina pura, ficando a critério do estabelecimento a adesão à venda. Variantes previstas : o texto menciona a possibilidade de oferta de gasolina sem etanol (E0) e com teor fixo de 10% de etanol (E10).

: o texto menciona a possibilidade de oferta de gasolina sem etanol (E0) e com teor fixo de 10% de etanol (E10). Público-alvo : a medida busca atender demandas de proprietários de veículos antigos, colecionadores e motores específicos sensíveis ao teor de álcool na mistura padrão.

: a medida busca atender demandas de proprietários de veículos antigos, colecionadores e motores específicos sensíveis ao teor de álcool na mistura padrão. Regulamentação técnica : a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) mantém a competência para definir as especificações técnicas e de qualidade.

Contexto do mercado de combustíveis

Atualmente, a legislação brasileira estabelece percentuais obrigatórios de etanol anidro misturado à gasolina comercializada nas bombas, definidos pelo Conselho Interministerial do Açúcar e do Álcool (CIMA).

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Propostas anteriores para a introdução da gasolina pura no mercado brasileiro enfrentaram debates sobre os impactos na cadeia produtiva do biocombustível e nos preços ao consumidor. O novo texto tramita nas comissões do Senado para análise de viabilidade jurídica e técnica antes de seguir para votação.