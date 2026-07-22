Recall Volkswagen atinge 150 mil carros por falha no freio; veja lista

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A Volkswagen convocou 150.290 veículos no Brasil para recall. A campanha abrange unidades dos modelos Polo, Polo Track, Tera, Nivus, T-Cross e Virtus.

Motivo da convocação

A Polo, Polo Track, Tera, Nivus, T-Cross e Virtus.. O defeito impede o travamento correto do componente após o estacionamento do veículo, o que pode gerar movimentação involuntária e risco de acidentes.

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Modelos e anos afetados

O chamamento envolve veículos fabricados entre maio e outubro de 2025:

T-Cross (2026) : chassis de T4016198 a T4060559

: chassis de T4016198 a T4060559 Novo Polo (2026) : chassis de TT612107 a TT643157

: chassis de TT612107 a TT643157 Polo Track (2025 e 2026) : chassis de TP002478 a TP028076 e de ST089057 a TT022003

: chassis de TP002478 a TP028076 e de ST089057 a TT022003 Tera (2026) : chassis de TT300291 a TT358902

: chassis de TT300291 a TT358902 Virtus (2026) : chassis de TP003385 a TP008761 e de T4003262 a T4018379

: chassis de TP003385 a TP008761 e de T4003262 a T4018379 Nivus (2026) : chassis de TP011605 a TP040040

Procedimento para atendimento

Os proprietários devem realizar agendamento prévio em uma concessionária da rede autorizada. O serviço consiste na inspeção da alavanca e na substituição da peça, caso necessário.

A execução do reparo é gratuita e possui duração estimada de até duas horas. A consulta de chassis e outras informações estão disponíveis no site oficial da montadora e pelo telefone 0800 019 8866. Volkswagen convoca recall para Polo, Nivus, T-Cross e Virtus

A Volkswagen do Brasil iniciou um chamado de recall para 150.290 unidades dos modelos Polo, Polo Track, Tera, Nivus, T-Cross e Virtus fabricados entre maio e outubro de 2025.

Motivo do recall

A campanha ocorre devido a uma falha detectada no processo de fabricação da alavanca do freio de estacionamento mecânico. Segundo a fabricante, o defeito pode impedir o travamento correto do sistema após o acionamento, gerando risco de movimentação involuntária do veículo com o motor desligado e possíveis acidentes.

Modelos e chassis envolvidos

O problema afeta veículos dos anos-modelo 2025 e 2026. Os proprietários devem verificar os números finais do chassi nas concessionárias autorizadas ou nos canais digitais da marca:

T-Cross (2026) : chassis de T4016198 a T4060559

: chassis de T4016198 a T4060559 Novo Polo (2026) : chassis de TT612107 a TT643157

: chassis de TT612107 a TT643157 Polo Track (2025 e 2026) : chassis de TP002478 a TP028076 e de ST089057 a TT022003

: chassis de TP002478 a TP028076 e de ST089057 a TT022003 Tera (2026) : chassis de TT300291 a TT358902

: chassis de TT300291 a TT358902 Nivus (2026) : chassis de TP011605 a TP040040

: chassis de TP011605 a TP040040 Virtus (2026) : chassis de TP003385 a TP008761 e de T4003262 a T4018379

Como proceder

O atendimento consiste na inspeção e na eventual substituição do componente defeituoso. O serviço é gratuito e possui tempo estimado de execução de duas horas.

Os consumidores podem realizar o agendamento prévio na rede de concessionárias Volkswagen. A consulta de chassis e outras informações estão disponíveis no site oficial da montadora ou pelo telefone 0800 019 8866.