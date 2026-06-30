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Kwid por R$ 62 mil: Renault anuncia descontos especiais neste mês
Veículo está entre as opções favoritas dos consumidores brasileiros
A Renault mantém o Kwid como um dos carros mais baratos do Brasil na modalidade de vendas diretas para o público PcD em junho de 2026. Com condições especiais aplicadas a todas as versões do compacto, os abatimentos ultrapassam a marca dos R$ 20 mil, consolidando o hatch como uma opção acessível no mercado nacional.
A versão Zen tem preço público de R$ 83.490. Porém, para pessoas com deficiência que utilizam as condições da modalidade, o valor cai para R$ 62.951,84, economizando assim cerca de R$ 20.538,16.
Outra opção é a versão Intense do Renault Kwid. O modelo tem preço público sugerido de R$ 86.590, enquanto para o público PcD sai por R$ 65.601,15, representando um desconto de R$ 20.988,85.
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Além disso, a versão Outsider oferece o maior desconto da linha no mês de junho. O modelo tem preço público de R$ 91.890, mas para pessoas com deficiência custa R$ 70.130,61, o que representa uma redução de R$ 21.759,39.
O Renault Kwid segue com uma proposta voltada à mobilidade urbana e o baixo custo de utilização. Por conta disso, segue como uma das alternativas para os consumidores brasileiros que buscam um veículo compacto.
Todos os modelos utilizam o motor 1.0 flex de três cilindros. Já o propulsor entrega até 71 cv de potência com etanol e torque de 10 kgfm. Além de trabalhar com câmbio manual de cinco marchas.
Veja os preços do Renault Kwid
Zen
- Preço público - R$ 83.490
- Preço PCD - R$ 62.951,84
Intense
- Preço público - R$ 86.590
- Preço PCD - R$ 65.601,15
Outsider
- Preço público - R$ 91.890
- Preço PCD - R$ 70.130,61