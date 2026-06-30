Kwid por R$ 62 mil: Renault anuncia descontos especiais neste mês

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A Renault mantém o Kwid como um dos carros mais baratos do Brasil na modalidade de vendas diretas para o público PcD em junho de 2026. Com condições especiais aplicadas a todas as versões do compacto, os abatimentos ultrapassam a marca dos R$ 20 mil, consolidando o hatch como uma opção acessível no mercado nacional.

A versão Zen tem preço público de R$ 83.490. Porém, para pessoas com deficiência que utilizam as condições da modalidade, o valor cai para R$ 62.951,84, economizando assim cerca de R$ 20.538,16.

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Outra opção é a versão Intense do Renault Kwid. O modelo tem preço público sugerido de R$ 86.590, enquanto para o público PcD sai por R$ 65.601,15, representando um desconto de R$ 20.988,85.

Outros modelos do Renault Kwid

Além disso, a versão Outsider oferece o maior desconto da linha no mês de junho. O modelo tem preço público de R$ 91.890, mas para pessoas com deficiência custa R$ 70.130,61, o que representa uma redução de R$ 21.759,39.

O Renault Kwid segue com uma proposta voltada à mobilidade urbana e o baixo custo de utilização. Por conta disso, segue como uma das alternativas para os consumidores brasileiros que buscam um veículo compacto.

Todos os modelos utilizam o motor 1.0 flex de três cilindros. Já o propulsor entrega até 71 cv de potência com etanol e torque de 10 kgfm. Além de trabalhar com câmbio manual de cinco marchas.

Veja os preços do Renault Kwid

Zen

Preço público - R$ 83.490

Preço PCD - R$ 62.951,84

Intense

Preço público - R$ 86.590

Preço PCD - R$ 65.601,15

Outsider