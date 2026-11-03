AUTOS
Saiba qual será o primeiro carro 100% brasileiro da BYD
Movimentação pode ocorrer em um futuro próximo, segundo a montadora
A realidade das linhas de produção da BYD pode estar próxima de mudar, já que a montadora teria definido que o Atto 2 seria o primeiro modelo a ser confeccionado 100% em solo brasileiro.
Tal movimentação pode ser revolucionária para a montadora, visto que a BYD ainda esbarra em algumas complicações logísticas quando se trata da sua linha de produção, principalmente porque todos seus modelos ainda dependem de peças importadas para serem produzidos.
A informação foi confirmada pelo portal A TARDE durante uma entrevista com o vice-presidente sênior do Grupo BYD no Brasil, Alexandre Baldy.
Modelo foi revolucionário desde seu lançamento
Desde que estreou, o BYD Atto 2 movimentou os mercados automobilísticos, já que ele foi o primeiro SUV compacto híbrido plug-in flex do mundo.
Ele foi lançado inicialmente no Brasil, sendo produzido na fábrica da montadora em Camaçari, na Bahia, aproveitando a infraestrutura nacional de biocombustíveis.
O BYD Atto 2 chegou ao Brasil equipado com uma versão exclusiva da tecnologia Super DM-i, compatível com etanol e gasolina.
Quando o primeiro carro da BYD 100% brasileiro vai chegar?
O BYD Atto 2, totalmente produzido no Brasil, de acordo com informações da BYD ao portal A TARDE, deve começar a ser fabricado em dezembro de 2026, com isso, chegará ao mercado nacional em 2027.
Como é o BYD Atto 2?
Lançado oficialmente em junho de 2026, o BYD Atto 2 chegou como um revolucionário no mercado, sendo o primeiro modelo híbrido plug-in flex da marca.
Ao todo, o modelo foi lançado em duas versões: a GL (versão mais barata) e a GS (versão de luxo).
BYD Atto 2, possível primeiro carro 100% brasileiro da BYD | BYD Atto 2, possível primeiro carro 100% brasileiro da BYD | Interior do BYD Atto 2 | BYD Atto 2, possível primeiro carro 100% brasileiro da BYD | BYD Atto 2, possível primeiro carro 100% brasileiro da BYD | BYD Atto 2, possível primeiro carro 100% brasileiro da BYD | BYD Atto 2, possível primeiro carro 100% brasileiro da BYD | BYD Atto 2, possível primeiro carro 100% brasileiro da BYD |
Quanto custa o BYD Atto 2?
Os dois modelos, produzidos na fábrica de Camaçari, na Bahia, custam:
- BYD Atto 2 DM-i GL: R$ 149.990;
- BYD Atto 2 DM-i GS: R$ 169.990.
Autonomia e motor do BYD Atto 2
O modelo revolucionário da montadora chinesa chegou ao Brasil com um motor híbrido plug-in flex, combinando o motor 1.5 aspirado de quatro cilindros, 16 válvulas e injeção indireta multiponto a um motor elétrico. Vale ressaltar que esse é o mesmo utilizado no Song Pro Flex.
O motor somente a combustão entrega 97 cv nas duas versões, porém, quando se trata da potência combinada, as diferenças aparecem.
- Na versão GL (de entrada), os dois motores, juntos, chegam a 177 cv;
- Na versão GS (topo de linha), os dois motores combinados alcançam 197 cv.
Vale ressaltar que o torque, 30,6 kgfm, e o câmbio, eCVT, são sempre os mesmos para as duas versões. A aceleração de 0 a 100 km/h da versão GL é de 8,4 segundos, enquanto a GS é 0,1 s mais rápida.
A bateria dos dois modelos também é diferenciada: 7,8 kWh da versão GL contra 18 kWh da versão GS. Vale dizer que esses dados impactam no consumo final das duas variantes.
Veja o consumo do BYD Atto 2
BYD Atto 2 GL
- Cidade com etanol: 11,7 km/l;
- Estrada com etanol: 10,5 km/l;
- Cidade com gasolina: 15,8 km/l;
- Estrada com gasolina: 13,5 km/l.
BYD Atto 2 GS
- Cidade com etanol: 11,8 km/l;
- Estrada com etanol: 10,7 km/l;
- Cidade com gasolina: 15,5 km/l;
- Estrada com gasolina: 13,9 km/l.