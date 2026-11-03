Saiba qual será o primeiro carro 100% brasileiro da BYD

Siga o A TARDE no Google

A realidade das linhas de produção da BYD pode estar próxima de mudar, já que a montadora teria definido que o Atto 2 seria o primeiro modelo a ser confeccionado 100% em solo brasileiro.

Tal movimentação pode ser revolucionária para a montadora, visto que a BYD ainda esbarra em algumas complicações logísticas quando se trata da sua linha de produção, principalmente porque todos seus modelos ainda dependem de peças importadas para serem produzidos.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A informação foi confirmada pelo portal A TARDE durante uma entrevista com o vice-presidente sênior do Grupo BYD no Brasil, Alexandre Baldy.

Modelo foi revolucionário desde seu lançamento

Desde que estreou, o BYD Atto 2 movimentou os mercados automobilísticos, já que ele foi o primeiro SUV compacto híbrido plug-in flex do mundo.

Ele foi lançado inicialmente no Brasil, sendo produzido na fábrica da montadora em Camaçari, na Bahia, aproveitando a infraestrutura nacional de biocombustíveis.

O BYD Atto 2 chegou ao Brasil equipado com uma versão exclusiva da tecnologia Super DM-i, compatível com etanol e gasolina.

BYD Atto 2, possível primeiro carro 100% brasileiro da BYD - Foto: Divulgação | BYD

Quando o primeiro carro da BYD 100% brasileiro vai chegar?

O BYD Atto 2, totalmente produzido no Brasil, de acordo com informações da BYD ao portal A TARDE, deve começar a ser fabricado em dezembro de 2026, com isso, chegará ao mercado nacional em 2027.

Como é o BYD Atto 2?

Lançado oficialmente em junho de 2026, o BYD Atto 2 chegou como um revolucionário no mercado, sendo o primeiro modelo híbrido plug-in flex da marca.

Ao todo, o modelo foi lançado em duas versões: a GL (versão mais barata) e a GS (versão de luxo).

1 de 8 BYD Atto 2, possível primeiro carro 100% brasileiro da BYD | Foto: Divulgação | BYD

2 de 8 BYD Atto 2, possível primeiro carro 100% brasileiro da BYD | Foto: Divulgação | BYD

3 de 8 Interior do BYD Atto 2 | Foto: Divulgação | BYD

4 de 8 BYD Atto 2, possível primeiro carro 100% brasileiro da BYD | Foto: Divulgação | BYD

5 de 8 BYD Atto 2, possível primeiro carro 100% brasileiro da BYD | Foto: Divulgação | BYD

6 de 8 BYD Atto 2, possível primeiro carro 100% brasileiro da BYD | Foto: Divulgação | BYD

7 de 8 BYD Atto 2, possível primeiro carro 100% brasileiro da BYD | Foto: Divulgação | BYD

8 de 8 BYD Atto 2, possível primeiro carro 100% brasileiro da BYD | Foto: Divulgação | BYD

Quanto custa o BYD Atto 2?

Os dois modelos, produzidos na fábrica de Camaçari, na Bahia, custam:

BYD Atto 2 DM-i GL: R$ 149.990;

BYD Atto 2 DM-i GS: R$ 169.990.

Autonomia e motor do BYD Atto 2

O modelo revolucionário da montadora chinesa chegou ao Brasil com um motor híbrido plug-in flex, combinando o motor 1.5 aspirado de quatro cilindros, 16 válvulas e injeção indireta multiponto a um motor elétrico. Vale ressaltar que esse é o mesmo utilizado no Song Pro Flex.

O motor somente a combustão entrega 97 cv nas duas versões, porém, quando se trata da potência combinada, as diferenças aparecem.

Na versão GL (de entrada), os dois motores, juntos, chegam a 177 cv ;

os dois motores, juntos, chegam a ; Na versão GS (topo de linha) , os dois motores combinados alcançam 197 cv .

Vale ressaltar que o torque, 30,6 kgfm, e o câmbio, eCVT, são sempre os mesmos para as duas versões. A aceleração de 0 a 100 km/h da versão GL é de 8,4 segundos, enquanto a GS é 0,1 s mais rápida.

Motor do BYD Atto 2 - Foto: Divulgação | BYD

A bateria dos dois modelos também é diferenciada: 7,8 kWh da versão GL contra 18 kWh da versão GS. Vale dizer que esses dados impactam no consumo final das duas variantes.

Veja o consumo do BYD Atto 2

BYD Atto 2 GL

Cidade com etanol: 11,7 km/l;

Estrada com etanol: 10,5 km/l;

Cidade com gasolina: 15,8 km/l;

Estrada com gasolina: 13,5 km/l.

BYD Atto 2 GS