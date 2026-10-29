ECONOMIA
Um ano após inauguração, BYD divulga balanço de impacto em Camaçari
Fábrica da montadora adotou a cidade como maior polo de produção
Os efeitos da chegada da fábrica da BYD em Camaçari já são visíveis na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A montadora chinesa, juntamente com a Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), apresentou as mudanças em uma coletiva de imprensa na manhã desta quinta-feira, 29.
O levantamento é revelado, vinte dias depois do aniversário de um ano de inauguração da fábrica da BYD em Camaçari, na Bahia, que chegou após a saída da Ford e se tornou o principal polo industrial da montadora no Brasil.
Quais os principais impactos da chegada da BYD na Bahia?
Entre os diversos pontos apresentados pela montadora à imprensa, os que receberam mais destaque e também são os de maior expressividade são:
Fábrica em Camaçari tem investimento recorde
O primeiro ponto evidenciado pelo diretor de Comunicação e Branding da BYD, Pablo Toledo, foi o investimento direcionado à fábrica da BYD em Camaçari.
Conforme Pablo, a montadora chinesa desembolsou um bilhão de dólares, cerca de R$ 5,5 bilhões, para investir na fábrica em Camaçari.
Porém, ainda de acordo com o vice-presidente sênior da BYD, Alexandre Baldy, esse aporte subiu e “já foram investidos mais de R$ 11 bilhões (na fábrica da BYD em Camaçari) nos últimos 24 meses”.
Tal marca já garante à fábrica da montadora chinesa em Camaçari o posto de “Maior polo da BYD fora da China”.
Mais de 22 mil empregos gerados em somente um ano
Além do grande investimento, o diretor de Comunicação e Branding da BYD ainda destacou a quantidade de empregos gerados pela fábrica da BYD em Camaçari em apenas um ano de existência.
“Já empregamos diretamente, na fábrica, 9.000 pessoas e devemos chegar a 10.000 até o fim do ano”, afirmou Pablo Toledo.
Além disso, a análise feita pela FIEB aponta que, neste primeiro ano da existência da fábrica da BYD em Camaçari, 22.080 empregos foram gerados de maneira direta, indireta e induzida na região.
Somado a isso, o vice-presidente sênior da BYD evidenciou quais são as principais regiões dos 9.000 contratados da BYD:
- 50% são de Camaçari;
- 7% de Dias d'Ávila;
- 4% de Lauro de Freitas;
- 5% de Mata de São João;
- 20% de Salvador;
- 8% de Simões Filho;
- 1% de outras cidades.
Maior salário médio da indústria baiana
Além da grande geração de emprego, o último tópico destacado por Pablo Toledo foi o salário médio na indústria de Camaçari, que atualmente é de R$ 3.905, 24% superior à média no estado da Bahia.
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Qual será o futuro da produção no Brasil?
Além dos ganhos para a região, também foram apresentadas as estimativas da BYD para o restante do ano. No primeiro momento, Baldy anunciou que a montadora está iniciando sua segunda fase de construção para a fábrica.
Nesta segunda fase, o vice-presidente sênior adianta que uma dobra na produção de carros é projetada.
“A BYD vai iniciar a segunda fase da construção. Nesta segunda fase, hoje, projetamos a fabricação de 300.000 carros, mas já vamos para 600.000 carros por ano”, informou Alexandre Baldy.
Com essa fase, Baldy ainda explica que quer, o mais rápido possível, qualificar a mão de obra disponível e buscar substituir tudo aquilo que for possível de importação para produção nacional.
Além disso, Alexandre Baldy ainda informou que existem planos de aumentar ainda mais a área construída da fábrica, que atualmente está em 920.000 m², mas com previsão de aumentar para 2.200.000 m² até o final do projeto.