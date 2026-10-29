Endividamento das famílias bate recorde em agosto e chega a 50,11%

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O endividamento das famílias brasileiras atingiu 50,11% em agosto, o maior percentual da série histórica. O indicador avançou 0,2 ponto percentual em relação a julho e acumulou alta de 1,2 ponto percentual em 12 meses, segundo dados divulgados pelo Banco Central nesta quinta-feira, 29.

O comprometimento da renda das famílias com dívidas também aumentou e chegou a 29% em agosto, conforme o relatório de Estatísticas Monetárias e de Crédito da autoridade monetária.

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Inadimplência recua após recorde em agosto

Na contramão do avanço do endividamento, a inadimplência da carteira de crédito total do Sistema Financeiro Nacional recuou em setembro, após atingir o maior patamar da série no mês anterior.

Na prática, isso significa que, embora as famílias estejam mais endividadas,uma parcela menor dos empréstimos e financiamentos está com pagamentos em atraso. O indicador considera a proporção de operações de crédito em situação de inadimplência no sistema financeiro, e não necessariamente o número de pessoas endividadas.

Dessa forma, mesmo com avanço do endividamento, a queda em setembro indica uma redução dos atrasos nos pagamentos em relação ao mês anterior.



O indicador passou de 5,05%, em agosto, para 4,98% em setembro. A queda também foi observada nas operações de crédito destinadas a empresas e pessoas físicas.

Entre as empresas, a inadimplência caiu 0,1 ponto percentual no mês e ficou em 3,3%. Já entre as pessoas físicas, o percentual recuou de 6,04% para 5,99% no mesmo período.