Lula reduziu o Pix MEI de R$ 5 mil para R$ 300? Entenda

É falsa a informação que circula nas redes sociais de que o governo Lula reduziu de R$ 5 mil para R$ 363 o valor do benefício do Pix MEI. O valor de R$ 363 surgiu de um cálculo que divide os R$ 5 bilhões previstos inicialmente para o programa pelos 13,78 milhões de microempreendedores individuais (MEIs) ativos no país. Essa conta, porém, não corresponde ao valor anunciado para o benefício.



A proposta não prevê um repasse igual para todos. Aexpectativa é selecionar inicialmente cerca de 1 milhão de CNPJs, conforme critérios que ainda serão definidos. O benefício também não está liberado, pois depende de regulamentação e aprovação do Legislativo.

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Apesar da previsão de beneficiar cerca de 1 milhão de empreendedores, o pagamento ainda depende de regulamentação e de aprovação do Legislativo.

A proposta é destinar recursos para ampliar a capacidade produtiva dos pequenos negócios, permitindo a compra de equipamentos e a realização de melhorias necessárias para o trabalho. A expectativa do governo é iniciar o atendimento aos beneficiários em 2027.

Quem poderá receber o Pix MEI de R$ 5 mil?

O benefício foi pensado para microempreendedores individuais que precisam de recursos para desenvolver suas atividades. No entanto, os critérios definitivos para selecionar os contemplados ainda dependem da regulamentação do programa.

O governo prevê publicar o edital da iniciativa até o fim de 2026. O documento deverá detalhar as condições de participação e as regras para acessar os recursos. Até que essas informações sejam oficializadas, não é possível afirmar quais empreendedores terão direito ao repasse.

A proposta integra o Prospera MEI, pacote que reúne medidas voltadas ao fortalecimento dos pequenos negócios, à redução do endividamento e à ampliação das possibilidades de investimento.

Como funciona o repasse de R$ 5 mil para MEI?

Diferentemente de uma linha de crédito convencional, o Pix MEI foi concebido como um auxílio financeiro a fundo perdido. Isso significa que, conforme a proposta, o empreendedor não precisará devolver o valor recebido nem pagar juros pelo recurso.

O dinheiro, porém, não poderá ser utilizado livremente. A previsão é que o repasse seja destinado a investimentos relacionados diretamente à atividade profissional do beneficiário.

Entre os usos previstos estão

Compra de máquinas e ferramentas;

Aquisição de bancadas e equipamentos de trabalho;

Reformas e adaptações em veículos utilitários;

Adequações em veículos usados para entregas.

Quando começa o pagamento do Pix MEI?

A previsão apresentada pelo governo federal é que o programa comece a atender os empreendedores em 2027. Antes disso, a iniciativa ainda precisa passar pelas etapas necessárias para definir seu funcionamento.

O edital é esperado até o fim de 2026, mas o cronograma de pagamentos e os procedimentos para solicitar o benefício ainda dependem da definição das regras oficiais.

A expectativa é que o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) também participe do acompanhamento dos empreendedores contemplados.

O que é o Prospera MEI?

O Pix MEI integra o Prospera MEI, pacote anunciado pelo governo federal com medidas para ampliar o acesso dos pequenos negócios a recursos e melhorar as condições de funcionamento dos empreendimentos.

Além do repasse previsto de até R$ 5 mil, o conjunto de iniciativas inclui mudanças no limite de faturamento anual permitido para o MEI, medidas para o perdão de dívidas tributárias federais e ampliação do acesso de pequenos negócios a licitações públicas.

Parte dessas medidas já avançou no Congresso Nacional e foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O Pix MEI, contudo, ainda depende de etapas próprias de regulamentação e aprovação.

Por isso, quem pretende receber o recurso deve acompanhar a divulgação das regras oficiais antes de realizar qualquer procedimento para solicitar o benefício.

Pix MEI ainda depende de ajustes no Orçamento de 2027

O Ministério do Planejamento estima que será necessário remanejar cerca de R$ 20 bilhões no Orçamento de 2027 para financiar medidas anunciadas pelo governo durante a campanha eleitoral, incluindo o Pix MEI, a ampliação de programas sociais e iniciativas de renegociação de dívidas. O montante representa pouco mais de 1% das despesas primárias sujeitas ao limite de gastos.

Segundo o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, os ajustes devem ser feitos sem ampliar o limite global de despesas nem comprometer a meta fiscal de 2027. A pasta ainda não detalhou quais áreas terão recursos reduzidos ou redistribuídos para viabilizar as iniciativas.

Entre as possibilidades avaliadas estão a revisão das estimativas de gastos obrigatórios e a redistribuição de verbas entre áreas do governo. As mudanças devem ser incorporadas à proposta orçamentária durante a tramitação no Congresso Nacional.