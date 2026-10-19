Gás para Todos: veja o que realmente faz você perder o benefício do botijão

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O benefício do Gás para Todos, que permite recarrega gratuita do botijão de gás de cozinha, pode ser bloqueado por situações que muitos beneficiários desconhecem. Pendências no Cadastro Único (CadÚnico), irregularidades no CPF e mudanças na renda familiar estão entre os fatores que podem comprometer o acesso ao recurso.

O A TARDE reuniu os principais requisitos que podem barrar a liberação do vale-gás e explicações de como regularizar a sua situação, de acordo com as normas oficiais do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS.

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Gás para Todos: veja o que faz você perder o benefício

O cancelamento ou a suspensão da recarga gratuita ocorre quando a Caixa ou o MDS identificam divergências no cadastro da família. Entre elas:

Cadastro desatualizado no CadÚnico

Se as informações da família no CRAS passarem de dois anos sem atualização, ou se houver mudança de endereço e renda não informadas, o benefício é suspenso imediatamente.

Renda familiar por pessoa acima do limite

O teto de renda permitido é de até meio salário mínimo por pessoa. Se no cruzamento automático com as bases formais de trabalho (como o eSocial e o CNIS) a renda por morador ultrapassar esse valor, o cadastro torna-se inapto.

CPF irregular na Receita Federal

CPFs suspensos, cancelados ou com divergência de titularidade travam o processamento do benefício no aplicativo Caixa Tem.

Não movimentação em até 120 dias

O recurso liberado fica disponível por até 4 meses. Se o beneficiário não fizer a utilização no prazo, o benefício retorna ao Tesouro Nacional.

Por que estar no CadÚnico não garante o recebimento automático do benefício?

A inscrição no CadÚnico é o primeiro passo, mas não gera a concessão imediata do vale-gás, pois outros critérios também são considerados. Além disso, como o atendimento do programa Gás para Todos ocorre de acordo com a disponibilidade de orçamento, o sistema aplica uma fila de prioridade automatizada.

Segundo as diretrizes oficiais do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), têm preferência no recebimento:

Famílias com cadastro atualizado nos últimos 24 meses;

Famílias que declaram a menor renda mensal por pessoa;

Residências com maior quantidade de moradores cadastrados;

Famílias já contempladas pelo Bolsa Família;

Mulheres com medidas protetivas de urgência (prioridade legal por violência doméstica).

O que fazer se não receber o benefício Gás do Povo?

Em caso de problemas, siga os passos abaixo para descobrir a motivo e como destravar o benefício:

Consulte o status do seu cadastro: Acesse o aplicativo do Cadastro Único ou do Bolsa Família para verificar se existe algum aviso de pendência administrativa, averiguação de renda ou necessidade de atualização de dados;

Acesse o aplicativo do Cadastro Único ou do Bolsa Família para verificar se existe algum aviso de pendência administrativa, averiguação de renda ou necessidade de atualização de dados; Verifique se há novas exigências do governo: Se o seu benefício foi travado por falta de recadastramento ou novas regras operacionais, confira o passo a passo de como regularizar o seu cadastro e evitar o corte dos benefícios sociais;

Se o seu benefício foi travado por falta de recadastramento ou novas regras operacionais, confira o passo a passo de como regularizar o seu cadastro e evitar o corte dos benefícios sociais; Procure atendimento presencial: Caso a inconsistência persista, vá pessoalmente ao posto do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) do seu município munido de documento oficial com foto, CPF de todos os moradores da casa e comprovante de residência atualizado para atualizar os dados e solicitar a liberação do pagamento.

Comparativo: Auxílio Gás vs. Gás do Povo

Forma de pagamento:

Antigo auxílio gás: Depósito em dinheiro na conta digital do Caixa Tem.

Depósito em dinheiro na conta digital do Caixa Tem. Novo Gás do Povo: Vale/Cupom de recarga (sem repasse direto de dinheiro).

Como usar:

Antigo auxílio gás: O beneficiário podia sacar o dinheiro ou usar para qualquer compra.

O beneficiário podia sacar o dinheiro ou usar para qualquer compra. Novo Gás do Povo: Usado exclusivamente na revenda credenciada para retirar o botijão de 13 kg.

Resgate:

Antigo auxílio gás: No caixa eletrônico ou app Caixa Tem.

No caixa eletrônico ou app Caixa Tem. Novo Gás do Povo: Pelo cartão do Bolsa Família, cartão de débito da Caixa ou código por SMS na maquininha do distribuidor.

Valor/Cobertura: