Gás do Povo libera novos vales nesta segunda; veja quem tem direito

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Uma nova rodada de benefícios do programa Gás do Povo será liberada nesta segunda-feira, 10. A iniciativa oferece recarga gratuita de botijão de gás de cozinha de 13 kg para famílias de baixa renda que atendem aos critérios estabelecidos pelo governo federal.

As liberações ocorrem no dia 10 de cada mês, inclusive quando a data coincide com fins de semana ou feriados.

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Para ter acesso ao benefício, é necessário estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), ter renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa da família e manter os dados cadastrais atualizados nos últimos 24 meses. Famílias beneficiárias do Bolsa Família têm prioridade.

O Gás do Povo substituiu o antigo Auxílio Gás. Diferentemente do benefício anterior, o programa não realiza o pagamento em dinheiro. O voucher permite que o beneficiário faça gratuitamente a recarga de um botijão de 13 kg em uma revenda credenciada.

Quem pode receber o Gás do Povo?

Para participar do programa, a família precisa atender aos seguintes requisitos:

Estar inscrita no Cadastro Único;

Ter pelo menos dois integrantes na família;

Ter renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa;

Manter os dados do CadÚnico atualizados nos últimos 24 meses;

Ter o CPF do responsável familiar sem pendências ou irregularidades;

Estar enquadrada nas regras do Bolsa Família.

Como retirar o botijão?

O responsável familiar deve procurar uma revenda de gás credenciada pelo Gás do Povo. Para fazer a retirada, é necessário comprovar o direito ao benefício.

A recarga pode ser liberada por meio do cartão com chip do Bolsa Família ou de cartão de débito da Caixa vinculado ao programa. Também é possível informar o CPF e apresentar um código de validação enviado ao celular cadastrado.

Quantas recargas a família pode receber?

A quantidade de recargas gratuitas varia conforme o número de integrantes da família.

Famílias com duas ou três pessoas: até quatro recargas por ano;

Famílias com quatro ou mais pessoas: até seis recargas por ano.

Os benefícios não são cumulativos. Caso um voucher não seja utilizado dentro do prazo de validade, ele não é transferido para o ciclo seguinte.

Qual é a validade do voucher?

O prazo para utilizar o benefício varia de acordo com o tamanho da família:

Famílias com duas ou três pessoas: três meses;

Famílias com quatro ou mais pessoas: dois meses.

Como consultar o benefício?

A situação do benefício e os endereços das revendas credenciadas podem ser consultados pelo aplicativo Meu Social – Gás do Povo, pelo Portal Cidadão da Caixa ou pelo telefone 121, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.

As revendas participantes também devem seguir regras específicas de identificação visual do programa. Os beneficiários podem consultar os estabelecimentos credenciados mais próximos pelo aplicativo oficial.