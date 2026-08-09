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Gov.br libera cadastro de e-mail para recuperar acesso à conta
Recurso facilita recuperação da verificação em duas etapas em caso de troca ou perda do celular
Usuários da conta Gov.br que utilizam a verificação em duas etapas já podem cadastrar um e-mail de recuperação para facilitar o acesso à plataforma em situações de perda, troca ou indisponibilidade do celular. O recurso também pode ser útil para quem utiliza serviços como o Meu INSS, cujo acesso é feito pela conta Gov.br.
O e-mail de recuperação tem uma função específica: permitir a recuperação da verificação em duas etapas. Por isso, ele não deve ser confundido com o endereço de e-mail principal cadastrado na conta.
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Cadastro deve ser feito antes de perder o celular
A recomendação é que o endereço seja cadastrado previamente, enquanto o usuário ainda tem acesso ao aparelho utilizado na autenticação. Caso o celular seja perdido ou trocado antes do cadastro, o processo de recuperação poderá ser mais trabalhoso.
Durante a recuperação da verificação em duas etapas, será necessário realizar o reconhecimento facial para confirmar a identidade do titular da conta.
A verificação em duas etapas, de modo geral, é opcional no Gov.br e tem como objetivo aumentar a segurança do acesso. A ativação, porém, é necessária para obter uma conta nos níveis Prata ou Ouro e também para utilizar determinados serviços, como assinaturas eletrônicas avançadas.
E-mail de recuperação é diferente do e-mail principal
O usuário deve ficar atento à diferença entre os dois endereços. O e-mail de recuperação é destinado exclusivamente à recuperação da verificação em duas etapas, enquanto o e-mail principal continua sendo utilizado normalmente pela conta.
Entre os principais pontos destacados estão:
- o e-mail de recuperação não substitui o e-mail principal da conta;
- o cadastro deve ser realizado antes da perda ou troca do celular;
- o reconhecimento facial será exigido durante o processo de recuperação.
E se o usuário esquecer apenas a senha?
O esquecimento da senha é tratado de forma diferente. Nesse caso, o cidadão pode utilizar as opções oferecidas pela própria plataforma Gov.br para recuperar o acesso.
Entre os meios disponíveis estão o reconhecimento facial, o e-mail, o celular e outras alternativas apresentadas pelo sistema durante o processo de recuperação.