Bahia recebe alerta perigoso de baixa umidade

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A Bahia entrou na lista de estados brasileiros em alerta de baixa umidade neste domingo, 9. Segundo um aviso divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os níveis podem atingir entre 12% e 20% das 12h às 18h.

Dentre os locais que merecem atenção, estão o Centro Sul Baiano, Extremo Oeste Baiano, Vale São-Franciscano da Bahia e Centro Norte Baiano, incluindo outros municípios do estado.

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O aviso é classificado como perigoso e também serve para Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Tocantins, São Paulo, Piauí e Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal.

A baixa umidade facilita o risco de incêndios florestais e pode provocar questões de saúde, como ressecamento da pele e desconforto nos olhos, boca e nariz. A recomendação é que as pessoas bebam mais água, umidifiquem os ambientes, hidratem a pele, evitem atividades físicas e exposição ao sol.