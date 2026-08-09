Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA

ALERTA

Bahia recebe alerta perigoso de baixa umidade

Aviso também se estende para outros estados do Brasil

Franciely Gomes
Por
Baixa umidade aumenta possibilidade de incêndios
Baixa umidade aumenta possibilidade de incêndios - Foto: Ilustratativa | Magnific

A Bahia entrou na lista de estados brasileiros em alerta de baixa umidade neste domingo, 9. Segundo um aviso divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os níveis podem atingir entre 12% e 20% das 12h às 18h.

Dentre os locais que merecem atenção, estão o Centro Sul Baiano, Extremo Oeste Baiano, Vale São-Franciscano da Bahia e Centro Norte Baiano, incluindo outros municípios do estado.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

REI DO REGGAE

Edson Gomes recebe alta após seis dias internado e deve voltar aos palcos
Edson Gomes recebe alta após seis dias internado e deve voltar aos palcos imagem

BAHIA

Morre Wilson Andrade, liderança da área florestal, aos 78 anos
Morre Wilson Andrade, liderança da área florestal, aos 78 anos imagem

INVERNO NA BAHIA

Cidades baianas registram menores temperaturas do Nordeste
Cidades baianas registram menores temperaturas do Nordeste imagem

O aviso é classificado como perigoso e também serve para Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Tocantins, São Paulo, Piauí e Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal.

A baixa umidade facilita o risco de incêndios florestais e pode provocar questões de saúde, como ressecamento da pele e desconforto nos olhos, boca e nariz. A recomendação é que as pessoas bebam mais água, umidifiquem os ambientes, hidratem a pele, evitem atividades físicas e exposição ao sol.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bahia Baixa Umidade clima

Relacionadas

Mais lidas