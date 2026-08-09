BAHIA
Morre Wilson Andrade, liderança da área florestal, aos 78 anos
Executivo baiano será cremado neste domingo, 9
Morreu, neste sábado, 8, o empresário Wilson Galvão Andrade, uma das maiores referências do setor florestal e do comércio exterior na Bahia. Ele estava internado tratando problemas intestinais.
Wilson ocupou postos de importância ao longo da sua trajetória, a exemplo da direção-executiva da Associação Baiana das Empresas de Base Florestal (ABAF) e do Sindicato das Indústrias de Fibras Naturais da Bahia (Sindifibras).
Carreira internacional
Wilson Andrade ocupou um cargo de cônsul honorário emérito da Finlândia para a Bahia e Sergipe, chegando também ao posto de diretor regional Nordeste da Finncham e à presidência da International Natural Fiber Organization (INFO-Amsterdam).
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Já entre os anos 2017 e 2020, Wilson Andrade ocupou o Conselho Consultivo do Fundo Comum de Commodities, ligado à Organização das Nações Unidas (ONU).
Últimas homenagens
Wilson Andrade será velado na capela G do Jardim da Saudade, a partir das 13h. A cremação acontecerá por volta das 16h, após a celebração de uma missa, às 15h30.