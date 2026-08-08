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INVERNO NA BAHIA

Cidades baianas registram menores temperaturas do Nordeste

Os municípios foram considerados os mais frios da região nesta semana

Franciely Gomes
Por
O frio atingiu 3 cidades baianas
O frio atingiu 3 cidades baianas - Foto: Ilustrativa | Magnific

O inverno está com tudo na Bahia. Segundo informações divulgadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), três cidades do estado registraram as menores temperaturas de toda a região Nordeste nesta sexta-feira, 7.

O top 1 foi ocupado por Correntina, no oeste do estado, que registrou 13,2 °C. O ranking seguiu com Lençóis, na Chapada Diamantina, com a segunda colocação, registrando 13,5 °C. Já o terceiro lugar ficou com Luís Eduardo Magalhães, localizada na região oeste do estado, que registrou uma mínima de 14 °C.

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Essa não é a primeira vez que os municípios baianos ocupam os primeiros lugares no ranking nordestino. No mês de julho, Vitória da Conquista e Correntina ocuparam o primeiro lugar, registrando 10,9 °C e 11,5 °C, respectivamente.

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Bahia clima Nordeste

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