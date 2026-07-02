Cidade baiana registra 10,9 °C e é considerada a mais fria do Nordeste

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Vitória da Conquista foi considerada a cidade mais fria do Nordeste nesta semana. De acordo com dados emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 0 município registrou 10,9 ºC, a menor temperatura de toda a região.

O registro foi realizado nesta quarta-feira, 1º, onde outros pontos da “Suíça baiana” também marcaram 11,8 ºC, seguindo como o município com a menor temperatura do Nordeste.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Outras cidades baianas também ocuparam o topo do ranking, como Correntina, que marcou 11,9 °C, e Lençóis, na Chapada Diamantina, que registrou uma temperatura mínima de 14,2°C.