Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA

FRIO EXTREMO

Cidade baiana registra 10,9 °C e é considerada a mais fria do Nordeste

O município registrou a menor temperatura de toda a região

Franciely Gomes
Por
A temperatura foi uma das menores já registradas na cidade
A temperatura foi uma das menores já registradas na cidade - Foto: Ilustrativa | Magnific

Vitória da Conquista foi considerada a cidade mais fria do Nordeste nesta semana. De acordo com dados emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 0 município registrou 10,9 ºC, a menor temperatura de toda a região.

Leia Também:

2 DE JULHO

"Oposição torce contra", dispara Ivana Bastos sobre Ponte Salvador-Itaparica
"Oposição torce contra", dispara Ivana Bastos sobre Ponte Salvador-Itaparica imagem

INDEPENDÊNCIA DA BAHIA

Liberdade lota cedo no início das celebrações do 2 de Julho em Salvador
Liberdade lota cedo no início das celebrações do 2 de Julho em Salvador imagem

2 DE JULHO

Leo Prates aposta em sensibilidade de Alcolumbre para acelerar fim da escala 6x1
Leo Prates aposta em sensibilidade de Alcolumbre para acelerar fim da escala 6x1 imagem

O registro foi realizado nesta quarta-feira, 1º, onde outros pontos da “Suíça baiana” também marcaram 11,8 ºC, seguindo como o município com a menor temperatura do Nordeste.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Outras cidades baianas também ocuparam o topo do ranking, como Correntina, que marcou 11,9 °C, e Lençóis, na Chapada Diamantina, que registrou uma temperatura mínima de 14,2°C.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bahia Nordeste vitória da conquista

Relacionadas

Mais lidas