FRIO EXTREMO
Cidade baiana registra 10,9 °C e é considerada a mais fria do Nordeste
O município registrou a menor temperatura de toda a região
Vitória da Conquista foi considerada a cidade mais fria do Nordeste nesta semana. De acordo com dados emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 0 município registrou 10,9 ºC, a menor temperatura de toda a região.
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O registro foi realizado nesta quarta-feira, 1º, onde outros pontos da “Suíça baiana” também marcaram 11,8 ºC, seguindo como o município com a menor temperatura do Nordeste.
Outras cidades baianas também ocuparam o topo do ranking, como Correntina, que marcou 11,9 °C, e Lençóis, na Chapada Diamantina, que registrou uma temperatura mínima de 14,2°C.