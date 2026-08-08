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Ventos de até 70 km/h: Extremo Sul da Bahia entra em estado de atenção

Aviso é válido das 3h deste sábado até as 10h de segunda-feira

Victoria Isabel
Por
Ilustrativa
Ilustrativa - Foto: José Simões/Ag. A TARDE

O Extremo Sul da Bahia está em estado de atenção devido à previsão de ventos com rajadas de até 70 km/h entre a madrugada deste sábado (8) e a manhã de segunda-feira, 10. O alerta foi emitido pela Sala de Situação do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) no fim da tarde desta sexta-feira, 7.

O aviso é válido das 3h deste sábado até as 10h de segunda-feira e prevê rajadas entre 50 e 70 km/h, principalmente nas áreas litorâneas da região.

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Segundo o Inema, a intensificação dos ventos está relacionada à aproximação de um sistema frontal, faixa de transição entre massas de ar com diferentes características de temperatura e umidade, associada à atuação de um gradiente de pressão atmosférica sobre o Extremo Sul baiano.

A combinação desses fatores deve favorecer o aumento da intensidade dos ventos ao longo deste sábado, com maior incidência nas áreas próximas ao litoral.

O nível de atenção indica a possibilidade de impactos localizados. Entre as ocorrências previstas estão queda de galhos e árvores, deslocamento de objetos e estruturas leves, interrupções pontuais no fornecimento de energia elétrica e dificuldades para atividades marítimas, especialmente em trechos mais expostos da costa.

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Orientações

O Inema recomenda que a população redobre a atenção em áreas próximas a árvores, postes, placas, estruturas metálicas e outros elementos que possam ser deslocados pela força dos ventos.

Também é orientado evitar a permanência sob estruturas frágeis ou mal fixadas durante os períodos de maior intensidade das rajadas.

Para quem realiza atividades no mar ou navega em áreas costeiras, a recomendação é acompanhar as condições meteorológicas e adotar cautela enquanto o alerta estiver vigente.

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Bahia inema Ventos

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