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Brasileiros podem ser considerados idosos aos 50 anos com novo projeto

Proposta prevê classificação antecipada para pessoas com deficiência

Iarla Queiroz
Por
Pessoas podem ser consideradas idosas aos 50 anos
Pessoas podem ser consideradas idosas aos 50 anos - Foto: Cecília Bastos | USP Imagem

Pessoas com deficiência poderão passar a ser consideradas idosas a partir dos 50 anos caso um projeto de lei em análise no Senado Federal seja aprovado.

A proposta altera o Estatuto do Idoso e prevê que a classificação antecipada não aconteça de forma automática. O reconhecimento dependerá de uma avaliação individual, levando em conta critérios médicos, psicológicos e sociais.

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O texto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e passou pelas Comissões de Assuntos Sociais e de Direitos Humanos do Senado. Agora, aguarda análise do Plenário.

Projeto prevê mudança para pessoas com deficiência

Atualmente, a legislação brasileira considera idosa a pessoa com 60 anos ou mais. Com a mudança proposta, pessoas com deficiência poderão receber o mesmo enquadramento a partir dos 50 anos.

A medida permitiria que esse grupo tivesse acesso aos direitos e às garantias previstos no Estatuto do Idoso.

No entanto, completar 50 anos não seria suficiente para receber automaticamente a classificação. A proposta determina que cada caso seja analisado individualmente.

A avaliação deverá considerar aspectos médicos, psicológicos e sociais, de acordo com os critérios estabelecidos no projeto.

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Relator aponta expectativa de vida

Relator da proposta na Comissão de Assuntos Sociais, o senador Flávio Arns defendeu a criação de uma faixa etária diferenciada para pessoas com deficiência.

Segundo o parlamentar, determinados tipos e graus de deficiência podem estar relacionados a uma expectativa de vida menor do que a média da população. Em alguns casos, essa diferença poderia chegar a várias décadas.

Na Comissão de Direitos Humanos, o senador Paulo Paim também se manifestou favoravelmente à proposta.

Para o parlamentar, a mudança pode contribuir para a criação de políticas de envelhecimento ativo direcionadas às pessoas com deficiência, levando em consideração as necessidades específicas desse grupo.

Projeto ainda precisa passar pelo Plenário

O PL 401/2019 já concluiu a análise nas comissões do Senado e está pronto para ser votado pelos senadores no Plenário.

Caso seja aprovado, o texto ainda precisará cumprir as demais etapas do processo legislativo antes de entrar em vigor.

Até lá, permanece válida a regra atual, que considera idosa a pessoa com 60 anos ou mais.

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