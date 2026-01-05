Gás do Povo: confira calendário completo e regras para 2026

Botijões de gás - Foto: Reprodução EBC

O Gás do Povo, programa que substitui o Auxílio Gás, deve alcançar mais de 15 milhões de famílias, beneficiando cerca de 50 milhões de pessoas em todo o país. A iniciativa muda a lógica do benefício ao acabar com o repasse em dinheiro e garantir a recarga totalmente gratuita do botijão de gás de 13 kg, que poderá ser retirada diretamente em revendedoras credenciadas que aderiram voluntariamente ao programa.



Cronograma do Gás do Povo:

Novembro de 2025: início das primeiras recargas;

26 de janeiro de 2026: segunda concessão para 950 mil novas famílias, incluindo capitais como Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, Manaus e Florianópolis;

Fevereiro de 2026: migração automática das famílias do antigo Auxílio Gás; o benefício passa a ser liberado no dia 1º de cada mês;

Março de 2026: ampliação do programa para famílias fora das capitais, alcançando todos os municípios do país.

Quem tem direito?

Famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico).

Renda de até meio salário mínimo (R$ 759).

Prioridade: famílias do Bolsa Família (renda per capita ≤ R$ 218).

Registro no CadÚnico atualizado nos últimos 24 meses.

Como funciona a retirada?

A retirada será feita pelo responsável familiar nas revendas de GLP credenciadas, mediante apresentação de documento de comprovação, como cartão bancário do Bolsa Família ou da Caixa Econômica Federal.

Quantidade de botijões por família

A quantidade de auxílios anuais dependerá do tamanho da família: famílias de duas a três pessoas poderão retirar quatro botijões por ano, e famílias com quatro ou mais integrantes poderão retirar seis. O benefício terá validade máxima de dois a três meses, conforme o tamanho da família, e os auxílios não serão cumulativos entre períodos sucessivos

Identificação das revendas participantes

O programa também define regras de identidade visual para as revendas participantes, incluindo portarias, botijões, veículos de transporte e materiais de comunicação. O aplicativo oficial indicará os pontos de revenda credenciados mais próximos da residência do beneficiário.