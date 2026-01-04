Mega da Virada: maioria dos premiados já retirou o dinheiro

- Foto: Divulgação

Seis apostas acertaram todas as dezenas da Mega da Virada, sorteada na última quinta-feira, 1º. Destas, cinco já realizaram a retirada dos valores.

As apostas vencedoras foram feitas em São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Pontaporã (MS), Franco da Rocha (SP) e João Pessoa (PB). Segundo informações do IstoÉ, apenas os ganhadores da última cidade não resgataram o prêmio ainda.

Cada bilhete faturou R$ 181,8 milhões cada. Outras 3.921 apostas faturaram R$ 11.931,42 na quina, e 308.315 bilhetes ganharam R$ 216,76 na quadra.

Ganhou algum valor e não sacou ainda? Veja como resgatar

O contemplado não precisa se dirigir à loterica em que realizou a aposta. O valor pode ser retirado em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa Econômica Federal.

Se o prêmio bruto for superior a R$ 2.259,20, o pagamento acontecerá apenas nas agências da Caixa. O ganhadore precisa comparecer à unidade com comprovante de identidade original, CPF e recibo de aposta original.

Em caso de apostas feitas on-line, através do Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco, ou através de transferência ao Mercado Pago.

Até quando é possível resgatar?

O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio, ou seja 1º de abril de 2026.

Passado o período, o ganhador perde o direito do prêmio e os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).