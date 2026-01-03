Quem ganhou? Veja o que se sabe sobre os vencedores da Mega da Virada

As dezenas sorteadas foram 09, 13, 21, 32, 33 e 59 - Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil

Seis apostas acertaram as seis dezenas da Mega da Virada 2025, na última quinta-feira, 1º, e dividiram o prêmio de R$ 1.091.357.286,52 bilhão, o maior valor da história do concurso. Segundo a Caixa Econômica Federal, cada bilhete premiado vai receber R$ 181.892.881,09.

Os números sorteados foram 09 - 13 - 21 - 32 - 33 - 59. Vale lembrar que o concurso, que aconteceria na noite de 31 de dezembro foi adiado, e só ocorreu na manhã seguinte.

Saiba valor que cada aposta faturou

Cada aposta que acertou os seis números receberá R$ 181.892.881,09. Na segunda faixa de premiação, a quina, 3.921 apostas foram premiadas, com R$ 11.931,42 para cada uma. Já a quadra, que contempla quem acerta quatro números, pagará R$ 216,76 a cada um dos 308.315 ganhadores.

O que se sabe sobre os ganhadores da bolada?

Duas apostas vencedoras foram bolões registrados em Ponta Porã (MS) e Franco da Rocha (SP). Também houve um ganhador em João Pessoa (PB) e outros três vencedores que fizeram as apostas pelo canal eletrônico, portanto o registro da localidade não é revelado.

Os ganhadores do interior de São Paulo realizaram uma aposta com 14 dezenas e dividida em 18 cotas, cada uma vendida por R$ 1.351,34. O jogo foi elaborado dono da lotérica onde o jogo foi feito.

Valdeir da Silva Pereira, de 61 anos, decidiu montar o bolão no dia 1º de novembro, optando pela aposta de 14 números, cujo custo total é de R$ 18.018. Para viabilizar o valor, ele dividiu o bilhete em cotas, incluindo a taxa de serviço da lotérica.

Segundo o jornalista Flávio Fachel, sete casais da alta sociedade carioca também acertaram as seis dezenas. Cada casal ficará com cerca de R$ 25 milhões. Além desse bilhete, outros cinco apostadores também acertaram a Sena no sorteio especial.

Entenda a divisão:

Belo Horizonte (MG): aposta simples com nove números, feita por canal eletrônico;

João Pessoa (PB): aposta simples de seis números registrada na lotérica Viva Sorte;

Rio de Janeiro (RJ): aposta simples feita por canal eletrônico;

São Paulo (SP): aposta simples feita por canal eletrônico;

Ponta Porã (MS): bolão com dez cotas registrado na Lotérica Boa Sorte;

Franco da Rocha (SP): bolão com 18 cotas e 14 números, registrado na Lotérica Estrela de Betoriga IV

Ex-BBB acerta quina

Entre os famosos, quem levou a melhor foi aex-BBB Paulinha Leite, participante da 11ª edição do programa, que é conhecida na internet por sempre faturar nos sorteios.

A vitória ocorreu em um jogo de 20 números, que tem um custo mais elevado. Paulinha acertou na quina (cinco números), faltando apenas um número para levar o prêmio máximo, que passou de R$ 1 bilhão.

Alvo de um processo da Caixa Econômica, Paulinha publicou o bilhete premiado, aproveitando também para provocar a instituição federal responsável pela operação das loterias.

Família Bolsonaro e prima de Ana Castela acertam a quadra

Pelo segundo ano consecutivo, a sorte volta ao clã Bolsonaro na loteria. Renato Bolsonaro (PL) confirmou, através das redes sociais, que ele, o irmão Jair Bolsonaro e o ex-assessor Mosart Aragão acertaram quatro das seis dezenas da Mega da Virada 2025.

Os irmãos fazem parte de um universo de 308.315 apostas ganhadoras nesta categoria, cabendo a cada bilhete o valor de R$ 216,76.

Em 2023, o ex-presidente já havia sido contemplado com a quadra em um bolão do Partido Liberal.

Ana Luíza Sanches também foi uma das ganhadoras do prêmio da quadra. Amiga da cantora Ana Castela, a jovem contou que acertou quatro quadras e cinco quinas do jogo realizado pela Loteria Federal.