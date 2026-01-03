SORTUDOS
Quem ganhou? Veja o que se sabe sobre os vencedores da Mega da Virada
Dezenas foram 09 - 13 - 21 - 32 - 33 - 59
Por Luiza Nascimento
Seis apostas acertaram as seis dezenas da Mega da Virada 2025, na última quinta-feira, 1º, e dividiram o prêmio de R$ 1.091.357.286,52 bilhão, o maior valor da história do concurso. Segundo a Caixa Econômica Federal, cada bilhete premiado vai receber R$ 181.892.881,09.
Os números sorteados foram 09 - 13 - 21 - 32 - 33 - 59. Vale lembrar que o concurso, que aconteceria na noite de 31 de dezembro foi adiado, e só ocorreu na manhã seguinte.
Saiba valor que cada aposta faturou
Cada aposta que acertou os seis números receberá R$ 181.892.881,09. Na segunda faixa de premiação, a quina, 3.921 apostas foram premiadas, com R$ 11.931,42 para cada uma. Já a quadra, que contempla quem acerta quatro números, pagará R$ 216,76 a cada um dos 308.315 ganhadores.
O que se sabe sobre os ganhadores da bolada?
Duas apostas vencedoras foram bolões registrados em Ponta Porã (MS) e Franco da Rocha (SP). Também houve um ganhador em João Pessoa (PB) e outros três vencedores que fizeram as apostas pelo canal eletrônico, portanto o registro da localidade não é revelado.
Os ganhadores do interior de São Paulo realizaram uma aposta com 14 dezenas e dividida em 18 cotas, cada uma vendida por R$ 1.351,34. O jogo foi elaborado dono da lotérica onde o jogo foi feito.
Valdeir da Silva Pereira, de 61 anos, decidiu montar o bolão no dia 1º de novembro, optando pela aposta de 14 números, cujo custo total é de R$ 18.018. Para viabilizar o valor, ele dividiu o bilhete em cotas, incluindo a taxa de serviço da lotérica.
Segundo o jornalista Flávio Fachel, sete casais da alta sociedade carioca também acertaram as seis dezenas. Cada casal ficará com cerca de R$ 25 milhões. Além desse bilhete, outros cinco apostadores também acertaram a Sena no sorteio especial.
Entenda a divisão:
- Belo Horizonte (MG): aposta simples com nove números, feita por canal eletrônico;
- João Pessoa (PB): aposta simples de seis números registrada na lotérica Viva Sorte;
- Rio de Janeiro (RJ): aposta simples feita por canal eletrônico;
- São Paulo (SP): aposta simples feita por canal eletrônico;
- Ponta Porã (MS): bolão com dez cotas registrado na Lotérica Boa Sorte;
- Franco da Rocha (SP): bolão com 18 cotas e 14 números, registrado na Lotérica Estrela de Betoriga IV
Ex-BBB acerta quina
Entre os famosos, quem levou a melhor foi aex-BBB Paulinha Leite, participante da 11ª edição do programa, que é conhecida na internet por sempre faturar nos sorteios.
A vitória ocorreu em um jogo de 20 números, que tem um custo mais elevado. Paulinha acertou na quina (cinco números), faltando apenas um número para levar o prêmio máximo, que passou de R$ 1 bilhão.
Alvo de um processo da Caixa Econômica, Paulinha publicou o bilhete premiado, aproveitando também para provocar a instituição federal responsável pela operação das loterias.
Família Bolsonaro e prima de Ana Castela acertam a quadra
Pelo segundo ano consecutivo, a sorte volta ao clã Bolsonaro na loteria. Renato Bolsonaro (PL) confirmou, através das redes sociais, que ele, o irmão Jair Bolsonaro e o ex-assessor Mosart Aragão acertaram quatro das seis dezenas da Mega da Virada 2025.
Os irmãos fazem parte de um universo de 308.315 apostas ganhadoras nesta categoria, cabendo a cada bilhete o valor de R$ 216,76.
Em 2023, o ex-presidente já havia sido contemplado com a quadra em um bolão do Partido Liberal.
Ana Luíza Sanches também foi uma das ganhadoras do prêmio da quadra. Amiga da cantora Ana Castela, a jovem contou que acertou quatro quadras e cinco quinas do jogo realizado pela Loteria Federal.
