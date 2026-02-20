Gás do povo: saiba como pegar botijão de graça na Bahia

Gás do povo - Foto: Divulgação

Famílias de baixa renda de toda Bahia já podem garantir a recarga gratuita do botijão de 13 quilos por meio do programa Gás do Povo. O programa substitui gradualmente o antigo auxílio pago em dinheiro e passa a assegurar diretamente a retirada do gás em revendedoras credenciadas.

A medida busca evitar que o valor do benefício seja destinado a outras despesas emergenciais. A expectativa é que cerca de 15 milhões de lares sejam atendidos até março.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na Bahia, estado prioritário da política social, a expansão deve alcançar milhares de famílias e segundo o Governo, reforçar ações de combate à fome, saúde e dignidade.



Quem tem direito ao benefício:

Quem estiver inscrito no Cadastro Único

Quem for beneficiário do Bolsa Família

Possuir renda familiar per capita de até meio salário mínimo

Na prática, o cidadão deixa de receber apenas o valor financeiro e passa a ter garantida a própria recarga do gás, sem precisar pagar pelo botijão e sem risco de ficar sem o produto por utilizar o recurso em outras necessidades do dia a dia.

Como ter acesso

Para saber se foi contemplado, o cidadão pode consultar pelo aplicativo Meu Social – Gás do Povo, pelo portal da Caixa ou diretamente nas revendedoras credenciadas.

Quem não tem acesso à internet também consegue retirar normalmente, bastando apresentar o cartão do Bolsa Família com chip, o cartão de débito da Caixa ou apenas informar o CPF do responsável familiar na máquina da revendedora.

O programa funciona com mais de 10 mil revendedoras em todo o país, o que garante proximidade do benefício principalmente em bairros periféricos e municípios do interior. Salvador, inclusive, já participa desde a fase inicial e segue integrada à ampliação nacional.