BAHIA
Gás do povo: saiba como pegar botijão de graça na Bahia
Programa deve alcançar cerca de 15 milhões de lares até março
Por Victoria Isabel
Famílias de baixa renda de toda Bahia já podem garantir a recarga gratuita do botijão de 13 quilos por meio do programa Gás do Povo. O programa substitui gradualmente o antigo auxílio pago em dinheiro e passa a assegurar diretamente a retirada do gás em revendedoras credenciadas.
A medida busca evitar que o valor do benefício seja destinado a outras despesas emergenciais. A expectativa é que cerca de 15 milhões de lares sejam atendidos até março.
Na Bahia, estado prioritário da política social, a expansão deve alcançar milhares de famílias e segundo o Governo, reforçar ações de combate à fome, saúde e dignidade.
Quem tem direito ao benefício:
- Quem estiver inscrito no Cadastro Único
- Quem for beneficiário do Bolsa Família
- Possuir renda familiar per capita de até meio salário mínimo
Na prática, o cidadão deixa de receber apenas o valor financeiro e passa a ter garantida a própria recarga do gás, sem precisar pagar pelo botijão e sem risco de ficar sem o produto por utilizar o recurso em outras necessidades do dia a dia.
Como ter acesso
Para saber se foi contemplado, o cidadão pode consultar pelo aplicativo Meu Social – Gás do Povo, pelo portal da Caixa ou diretamente nas revendedoras credenciadas.
Quem não tem acesso à internet também consegue retirar normalmente, bastando apresentar o cartão do Bolsa Família com chip, o cartão de débito da Caixa ou apenas informar o CPF do responsável familiar na máquina da revendedora.
O programa funciona com mais de 10 mil revendedoras em todo o país, o que garante proximidade do benefício principalmente em bairros periféricos e municípios do interior. Salvador, inclusive, já participa desde a fase inicial e segue integrada à ampliação nacional.
