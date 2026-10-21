É LEGAL?
Ana Maria Braga revela que recebe aposentadoria do INSS
Apresentadora da Globo contou detalhes sobre renda atual
Ana Maria Braga surpreendeu os fãs ao revelar que recebe um valor mensal de aposentadoria do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A apresentadora da TV Globo confessou que o auxílio é fruto de suas contribuições à Previdência Social ao longo dos anos.
“Já sou até aposentada. Ganho do governo, tenho direito, né? Trabalhei muito de carteira assinada. Mas parar mesmo, não quero, não. O que seria da minha vida se deixasse de fazer o que eu faço? Vou para onde?”, disse ela, em entrevista à Veja.
Embora já tenha 77 anos, Ana Maria segue ativa na televisão, sob o comando do programa “Mais Você”, exibido de segunda a sexta-feira nas manhãs da emissora. No entanto, ela costuma fazer algumas pausas, passando a apresentação para Gil do Vigor e Tati Machado.
Quanto Ana Maria Braga ganha na Globo?
Atualmente, Ana Maria Braga é uma das comunicadoras mais bem pagas da Globo. Segundo informações divulgadas na web, a estimativa é de que seu salário chegue a marca de R$ 2 milhões por mês em salário fixo pelo programa.
Esse valor ainda pode aumentar de acordo com contratos de publicidade e ações comerciais associadas à atração, fazendo com que o salário chegue a aproximadamente R$ 3,2 milhões.
No entanto, a emissora nunca confirmou oficialmente o valor, tratando-o como uma estimativa feita por veículos especializados.
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Fama e salário não interferem no benefício
Embora receba um salário alto, Ana Maria Braga está 100% apta a receber o benefício do governo brasileiro. Aposentados podem receber aposentadoria e salário simultaneamente.
O acúmulo de patrimônio é permitido, desde que o idoso em questão não esteja em uma das situações de incompatibilidade previstas em lei. Os critérios previdenciários devem ser observados por todos os segurados que estejam aptos devido a idade e tempo de contribuição.