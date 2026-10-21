Ana Maria Braga revela que recebe aposentadoria do INSS

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Ana Maria Braga surpreendeu os fãs ao revelar que recebe um valor mensal de aposentadoria do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A apresentadora da TV Globo confessou que o auxílio é fruto de suas contribuições à Previdência Social ao longo dos anos.

“Já sou até aposentada. Ganho do governo, tenho direito, né? Trabalhei muito de carteira assinada. Mas parar mesmo, não quero, não. O que seria da minha vida se deixasse de fazer o que eu faço? Vou para onde?”, disse ela, em entrevista à Veja.

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Embora já tenha 77 anos, Ana Maria segue ativa na televisão, sob o comando do programa “Mais Você”, exibido de segunda a sexta-feira nas manhãs da emissora. No entanto, ela costuma fazer algumas pausas, passando a apresentação para Gil do Vigor e Tati Machado.

Quanto Ana Maria Braga ganha na Globo?

Atualmente, Ana Maria Braga é uma das comunicadoras mais bem pagas da Globo. Segundo informações divulgadas na web, a estimativa é de que seu salário chegue a marca de R$ 2 milhões por mês em salário fixo pelo programa.

Esse valor ainda pode aumentar de acordo com contratos de publicidade e ações comerciais associadas à atração, fazendo com que o salário chegue a aproximadamente R$ 3,2 milhões.

No entanto, a emissora nunca confirmou oficialmente o valor, tratando-o como uma estimativa feita por veículos especializados.

Fama e salário não interferem no benefício

Embora receba um salário alto, Ana Maria Braga está 100% apta a receber o benefício do governo brasileiro. Aposentados podem receber aposentadoria e salário simultaneamente.

O acúmulo de patrimônio é permitido, desde que o idoso em questão não esteja em uma das situações de incompatibilidade previstas em lei. Os critérios previdenciários devem ser observados por todos os segurados que estejam aptos devido a idade e tempo de contribuição.