Influenciadora trans brasileira é presa no Egito acusada de assédio

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A influenciadora brasileira Malévola foi presa nesta terça-feira, 20, no Egito, após a circulação de vídeos dela com uma amiga fazendo gestos e insinuações sexuais pelas ruas de Alexandria. A informação foi confirmada pelo Ministério do Interior do país. Segundo o órgão, as duas admitiram ter gravado e publicado os conteúdos nas redes sociais para impulsionar o número de visualizações.

Tendo como nome de registro Mariana Alves, a influenciadora relatou, nas redes sociais, que foi abordada por autoridades durante um passeio. Tanto ela quanto a amiga tiveram os passaportes retidos e foram levadas a uma delegacia.

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Tanto Malévola quanto a amiga, Bruna Tivo, são mulheres trans e afirmaram ter sido questionadas sobre suas identidades de gênero.

“Estamos na delegacia, estamos desesperadas. Eu não sei o que vai acontecer ou o que vão fazer com a gente. Pegaram todos nossos passaportes e pararam nossa van no meio do passeio”, escreveu a influenciadora em uma publicação nos Stories do Instagram.

A influenciadora pediu ajuda aos seguidores, afirmando que não sabia o que aconteceria com ela e a amiga.

O advogado da influenciadora, Dr. Jonatha Carvalho, divulgou uma nota de esclarecimento nas redes sociais, afirmando que já está em contato com a Embaixada do Brasil no Cairo.

O que dizem as autoridades egípcias?

Em comunicado divulgado nesta terça-feira, o Ministério do Interior do Egito afirmou que as imagens mostrariam atos de “exibição pornográfica”, além de insinuações sexuais e assédio a pessoas que passavam pelas ruas.

Segundo o órgão, as autoridades informaram que adotaram medidas legais contra elas e encaminharam o caso à Promotoria Pública.

Confira nota do advogado de Malévola na íntegra

"A defesa técnica de Mariana Alves Gadelha Pereira, conhecida publicamente como Malévola, vem a público prestar esclarecimentos acerca de sua detenção ocorrida em território egípcio.

Informamos que a defesa já está em contato com a Embaixada do Brasil no Cairo, bem como com as autoridades e os órgãos competentes, visando assegurar a integridade física, a segurança e a plena observância dos direitos e garantias legais de nossa constituinte.

Ressaltamos que a situação está sendo acompanhada de maneira contínua e prioritária, com a adoção de todas as providências necessárias, respeitando-se a legislação local e os tratados internacionais aplicáveis.

Por fim, solicitamos cautela quanto à divulgação de informações não confirmadas, esclarecendo que eventuais atualizações serão comunicadas oportunamente pelos canais oficiais da defesa.

Jonatha Carvalho Matos

OAB/SP 466.714"