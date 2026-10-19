Aos 80 anos, Stallone revela erro que marcou sua carreira

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Conhecido por filmes como Rocky, Rambo e Creed, Sylvester Stallone é um dos atores mais famoso de Hollywood desde a década de 1970. Aos 80 anos, o astro revelou qual considera o maior arrependimento de sua carreira.

Em entrevista recente à Fox News Digital, contou que, ao longo das décadas, dispensou dublês e arriscou o próprio corpo em cenas perigosas. Algumas gravações chegaram a durar 30 horas, e a decisão de realizar as sequências por conta própria trouxe consequências para sua saúde.

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Eu me machuquei muitas, muitas vezes, mas depois de Os Mercenários, acabei com nove cirurgias na coluna e três artrodeses no pescoço. Meus dois ombros foram deslocados, meu olho, sabe, coloquei todo tipo de lente, foi brutal

O ator de Rocky Balboa também reconheceu que as cirurgias não eliminaram os efeitos das lesões e afirmou que precisou aprender a conviver com o desconforto.

“Agora você precisa fazer as pazes com a dor o máximo que puder”, declarou.

“Fui um idiota”: astro revela arrependimento

Ao comentar sobre os riscos que assumiu durante as gravações, o astro aconselhou os novos atores a não dispensarem o uso de dublês profissionais e alertou sobre os perigos de fazer cenas por conta própria.

“Milhões, milhões de arrependimentos”, afirmou.

“Não seja um exibicionista. Eu sei que muita gente está pensando em fazer acrobacias... não faça. Não faça. Deixe o profissional fazer. Você não pode vencer a gravidade; quando você atinge o chão, você perde, e isso cobrará um preço”, complementou.

Questionado se sente orgulho de ter realizado as próprias cenas de ação, o ator negou.

“Não. Acho que fui um idiota por ter feito isso”, concluiu.