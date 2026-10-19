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Netflix fecha acordo com Globo e terá 18 produções no catálogo
Parceria busca ampliar a distribuição internacional das produções brasileiras
A Netflix vai ampliar a presença de produções brasileiras em seu catálogo com a inclusão de 18 títulos originais da Globo. O acordo entre as empresas prevê a chegada de 14 filmes, três novelas e uma série, com direitos de exibição em diferentes territórios. As estreias estão programadas a partir de dezembro deste ano e ao longo de 2027.
Entre as obras previstas estão os filmes 'Ainda Estou Aqui' e 'Vitória', estesegundo estrelado por Fernanda Montenegro. As produções serão disponibilizadas com opções de dublagem e legendas em diferentes idiomas, mas a disponibilidade dos títulos dependerá do território e dos direitos de exibição de cada obra.
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Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles, está entre os 18 títulos da Globo licenciados para a Netflix | Vitória, dirigido por Andrucha Waddington, também integra o pacote de produções licenciadas. | A novela Caminho das Índias, escrita por Glória Perez e dirigida por Marcos Schechtman, também integra o pacote de produções incluídas no acordo. | A série Vai Que Cola, criada por Leandro Soares e dirigida por João Fonseca e Regis Faria, também faz parte das produções incluídas no acordo entre a Netflix e a Globo. |
Quais produções da Globo chegam à Netflix?
O filme 'Ainda Estou Aqui' será disponibilizado exclusivamente no Brasil. Já 'Vitória' terá distribuição global, conforme as informações divulgadas sobre o acordo. Entre os outros títulos incluídos estão a novela 'Caminho das Índias' e a série 'Vai Que Cola'.
A relação completa das 18 produções ainda não foi divulgada, assim como o cronograma individual de lançamento de cada obra. A previsão é que os títulos cheguem ao catálogo gradualmente, até meados de 2027.
Parceria entre Netflix e Globo
A parceria busca ampliar a distribuição internacional das produções brasileiras. Para Pedro Garcia, diretor de Direitos da Globo, via entrevista realizada pelo Terra, o acordo representa uma oportunidade de alcançar novos públicos e fortalecer a presença do audiovisual nacional.
"Para nós, é um orgulho ver o interesse pela produção brasileira crescer em diferentes mercados", declarou. "Há décadas, nos dedicamos a levar a riqueza da nossa cultura para o mundo. Ao unir essa experiência à escala global da Netflix, damos mais um passo para levar a criatividade brasileira a novas audiências, ampliando a presença e fortalecendo o reconhecimento do audiovisual brasileiro no exterior", comentou.
Já Elisabetta Zenatti, vice-presidente de Conteúdo da Netflix Brasil, destacou o potencial do acordo para estabelecer uma parceria duradoura entre as empresas.
"Estamos felizes por poder levar a excelência da Globo a audiências do mundo todo", afirmou. "Desejamos que este acordo seja apenas o primeiro passo de uma longa parceria entre duas empresas que compartilham a ambição, o primor criativo e o compromisso de levar a cultura brasileira ainda mais longe."